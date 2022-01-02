Анчелотти: Нет никакой драмы, мы остаемся лидерами

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после поражения от "Хетафе" (0:1) в матче 19-го тура Ла Лиги:

"Подарил сопернику гол игрок, который обычно превосходен в обороне.

"Реал" задержался в отпуске на день. Команда не была похожа на ту, что была до Рождества. Это поражение может послужить будильником для нас. Сегодня команда еще праздновала.

Мне не нужны оправдания. Мы не играли хорошо и потеряли одно очко. Вчера я говорил игрокам, что мне нравится, как мы тренируемся. Мои слова сейчас – это не критика, нет никакой драмы, мы остаемся лидерами.

У нас нет ряда игроков, а некоторые сегодня не сыграли хорошо, например, Бензема. Азар во втором таймы пытался что-то сделать, но не создавал моменты, как и Марсело. Очевидно, что в таких сложных матчах Марсело дает больше вариантов в атаке", – сказал коуч.