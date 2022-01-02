Примера. Атлетико - Райо Вальекано 2:0. Пациент, скорее, жив, чем мертв

"Атлетико" проиграл 4 последних матча в Ла Лиге. Еще одно фиаско - и было бы повторение клубного антирекорда, установленного в 1942 году. Но этого удалось избежать.

Все, что нужно знать об этом матче - "Райо Вальекано" до 75-й минуты вообще не бил по воротам, после чего четырежды пальнул по воробьям. В створ - ноль.

Всегда активные "Молнии" выглядели растоптанными уже со старта - такова цена кадровых проблем. Из-за травм сегодня не могли сыграть основной голкипер Димитриевский, лидер обороны Катена, самый острый вингер Альваро Гарсия, а плеймейкер Оскар Трехо отбегал лишь полчаса.

"Атлетико" не искрил яркими идеями и атаками, но планомерно давил и в итоге без лишних нервов добился результата.

2 - Ángel Correa ???????? has scored three braces his last 33 games in all competitions for @atletienglish after not doing it in his previous 272 games for them. Pairs#Atletico ❤#AtletiRayo pic.twitter.com/HPIW5Ureo3 — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2022

Луис Суарес опять выглядел отвратительно - кажется, это его худшая форма в карьере. А вот Анхель Корреа порадовал. В первом тайме он продемонстрировал голевое чутье после отскока в чужой штрафной, а после перерыва своевременно открылся под прострел от Ренана Лоди.

"Матрасники" могли и даже обязаны были побеждать крупнее, но Тома Лемар не реализовал выход один на один, а Янник Карраско после сольного прохода пальнул точно в штангу.

Конечно, это не расстроило Симеоне сегодня. Наоборот, у Чоло и команды праздник - они доказали, что могут не только побеждать, но и делать это уверенно. Пусть и на фоне обескровленного соперника.

Победа позволила "Матрасникам" обойти "Райо" и в таблице: у чемпиона 32 очка и 4-е место; "Молнии" имеют 30 баллов и идут 5-ми.

Falcao got a standing ovation from the Atletico Madrid fans when he came on. pic.twitter.com/sVVlWWv8fe — Atletico Stats (@ATM_stats) January 2, 2022

19-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Райо Вальекано" - 2:0

Голы: Корреа, 28, 53

"Атлетико": Облак - Трипьер, Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди - Карраско (Фелипе, 90), де Пауль, Кондогбья, Лемар - Корреа, Суарес (Матеус Кунья, 72)

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Савельич, Мараш, Фран Гарсия - Комесанья (Фалькао, 76), Валентин - Паласон (Мартин, 46), Унаи Лопес (Трехо, 59), Кевин Родригеш (Бебе, 59) - Гвардиола (Агирре, 82)

Предупреждения: Суарес, 26, Хименес, 63, де Пауль, 74