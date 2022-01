Примера. Атлетико - Райо Вальекано 2:0. Пациент, скорее, жив, чем мертв

"Атлетико" проиграл 4 последних матча в Ла Лиге. Еще одно фиаско - и было бы повторение клубного антирекорда, установленного в 1942 году. Но этого удалось избежать.

Все, что нужно знать об этом матче - "Райо Вальекано" до 75-й минуты вообще не бил по воротам, после чего четырежды пальнул по воробьям. В створ - ноль.

Всегда активные "Молнии" выглядели растоптанными уже со старта - такова цена кадровых проблем. Из-за травм сегодня не могли сыграть основной голкипер Димитриевский, лидер обороны Катена, самый острый вингер Альваро Гарсия, а плеймейкер Оскар Трехо отбегал лишь полчаса.

"Атлетико" не искрил яркими идеями и атаками, но планомерно давил и в итоге без лишних нервов добился результата.

2 - Ángel Correa ???????? has scored three braces his last 33 games in all competitions for @atletienglish after not doing it in his previous 272 games for them. Pairs#Atletico ❤#AtletiRayo pic.twitter.com/HPIW5Ureo3