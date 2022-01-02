Люк де Йонг забил за Барсу впервые с сентября

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде побеждает "Мальорку" (1:0 - второй тайм).

Счет в поединке под занавес первого тайма открыл форвард каталонцев Люк де Йонг - голландец поразил ворота хозяев поля после передачи Оскара Мингесы.

Этот забитый мяч стал первым для 31-летнего нападающего с сентября.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 13 матчей, в которых забил 2 гола.