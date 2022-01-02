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Люк де Йонг забил за Барсу впервые с сентября

Испания
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2 мяча в 13 матчах

Люк де Йонг забил за Барсу впервые с сентября

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде побеждает "Мальорку" (1:0 - второй тайм).

Счет в поединке под занавес первого тайма открыл форвард каталонцев Люк де Йонг - голландец поразил ворота хозяев поля после передачи Оскара Мингесы.

Этот забитый мяч стал первым для 31-летнего нападающего с сентября.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 13 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Люк де Йонг Барселона Мальорка
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