Испания
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Люк де Йонг забил за Барсу впервые с сентября
2 мяча в 13 матчах
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 19-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде побеждает "Мальорку" (1:0 - второй тайм).
Счет в поединке под занавес первого тайма открыл форвард каталонцев Люк де Йонг - голландец поразил ворота хозяев поля после передачи Оскара Мингесы.
Этот забитый мяч стал первым для 31-летнего нападающего с сентября.
В нынешнем сезоне де Йонг провел 13 матчей, в которых забил 2 гола.
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