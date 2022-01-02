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Примера. Мальорка - Барселона 0:1. Победили и соперника, и COVID

Испания
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(3 голосов)

Даже потеря 16 игроков не помешала каталонцам

Примера. Мальорка - Барселона 0:1. Победили и соперника, и COVID

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще вчера Хави бурно возмущался - мол, как можно играть, если сразу 16 игроков "Барсы" либо травмированы, либо слегли с COVID? К счастью для тренера, Ла Лига настояла на своем.

Оказавшись в почти безвыходном положении, "Кулес" собрали остатки сил и засушили крепкого середняка Примеры на его же поле, по делу взяв три очка. Это, ребята, называется характер.

У "Мальорки" был всего один шанс - на 91-й минуте подзабытую магию после удара Косты включил тер Штеген. Все остальное - неопасные дальние попытки и навесы в никуда.

По-хорошему, "Барса" могла побеждать крупнее. В середине первого тайма Люк де Йонг дважды за минуту пробил в каркас ворот, и если первая попытка - рабочий момент, то вторая - мега-эффектные "ножницы". Если бы попал - гол к утру облетел бы весь интернет.

Впрочем, Люк все равно молодец - это был его вечер. После двух промахов он собрался и с третьей попытки головой ударил куда надо, воспользовавшись кроссом Мингесы.

Во втором тайме голландец запорол еще шанс, пробив выше перекладины после прострела Араухо. На фоне бесплодных потуг "Мальорки" такое расточительство выглядело где-то даже издевательски.

Хави на концовку выпустил еще двух дебютантов, но достоять до свистка это не помешало - явный сигнал, что дела у "Барсы" идут на поправку. В таблице, правда, еще пахать и пахать - "Кулес" только 5-ые с 31 очком. "Мальорка", в свою очередь, расположилась 15-й, набрав 20 баллов.

19-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Барселона" - 0:1

Гол: Люк де Йонг, 44

"Мальорка": Рейна - Маффео, Руссо, Вальент, Хауме Коста - Баба (де Галларета, 61), Батталья (Абдон, 84) - Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Дани Родригес, Антонио Санчес (Мбула, 70) - Анхель (Ниньо, 61)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Ленгле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо - Нико Гонсалес (Санс, 71), Френки де Йонг, Пуч - Ахомач (Педрола, 80), Люк де Йонг, Ютгла

Предупреждения: Хауме Коста, 83, Абдон, 89, Дани Родригес, 90+3, Маффео, 90+4, Вальент, 90+5 - Ютгла, 79, Ленгле, 90+3

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В статье: Барселона Мальорка
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Комментарии (33)
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NORDOS
03.01.2022 в 00:56
хто перший з барселонців напише номер карти під коментарем. тому скину 500грн на карту просто так!
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 01:00
П Н Х nugap прыщавый.
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+2
-1
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Loader (Днепр)
03.01.2022 в 01:14
Мальчика все несет.
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
03.01.2022 в 01:17
Что, Витек, подруга с глянцевых обложек не дает? Заняться нечем? Или ты и ее за.бал своей тупостью?
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0
-2
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
03.01.2022 в 00:49
Поздравляю Барселону и барселонцев. Молодежь не подвела.
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:30
Хитрован Хави проблемы в защитной линии нивелирует высоким насыщенным прессингом. Сегодня этот фокус сработал. Хотя, если б не рука, кого надо рука... ))
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+5
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
03.01.2022 в 00:18
Ну чемпионы же, ёпт, не то что Реал Мадрид)))Если серьезно, то молодцы ребятки, важнейшие 3 очка добыли. Продолжаем в том же духе! #Хави не физрук.#Месси возвращайся назад. #ептновыйгод))))
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:18
И ни одного мадридаста. Пока.
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+3
0
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NORDOS
03.01.2022 в 00:30
та ніколи писати..матч я не дивився.. судячи по рахунку, не обійшлося без підсуджувань на користь барси.. вцілому як завжди.. пофіг що там в середині таблиці
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+1
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:34
Лаос уже не только чисто ваш судья Витёк. А всё почему? А потому-шо пи@арас.
+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 00:32
Их просто мало, а вот nugapacoв полно. Вот первый желтопузый nugapвирус тут как тут.
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+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 00:10
Ну что , потихонечку постучим в дверь зоны ЛЧ?
Ответить
+3
-1
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
03.01.2022 в 00:14
С ноги раз#башим эту дверь! )))))
Ответить
+1
-1
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Loader (Днепр)
03.01.2022 в 00:16
Рановато думать, учитывая, что в старте играет Пуч с Люком. Плюс ежегодные просадки команды в феврале. Хави предстоят два сложных месяца, по крайней мере.
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
03.01.2022 в 00:16
Та Бетіс вже "здувся"... З Атлетико щось твориться Та і Севілья друге коло зазвичай грає не так добре, як перше. Так що потрібно шукати свою гру і все вийде! Може навіть ЛЄ злити...
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 00:07
Всех барселонцев с победой !!! Молодцы, играли простенько, не пытались забежать с мячом в ворота и надёжно. Как же вовремя пролетела рука Тер Штегена , там где пролетал мяч. )))
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+5
-1
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Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:05
Кстати о Пуче. Ну ни о чём. Даже самые низкорослые соперники его оттирают.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 00:07
Сегодня он был для количества.
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:14
- Тренер, шо мне делать на поле, какая установка? - Просто бегай Рик, просто бегай...
+3
0
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Spokoyno (Київ)
03.01.2022 в 00:09
Рікі втратив відчуття гри... Здавалось "давно гає", утім більше року набагато частіше не потрапляв на поле...
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.01.2022 в 00:04
В гравців Барселони не було будуна після святкування Нового року, тому що половині складу не продають алкоголь ще... Жартую. Насправді молодці!Дуже важкий матч був, враховуючи такі величезні кадрові проблеми!Люк Де Йонг контракт відпрацював свій, красава! Шкода, що не забив через себе нижницями, було б класно! Свій шанс використав (мається на увазі матч загалом) на відміну від Рікі Путча - дуже слабо, досі залишиться перспективним і подаючим надії, 6-й номер і порівняння з Хаві не заслуговує!не можу зрозуміти, чому досі проблеми у фіз.підготовці, чому зводить м"язи у Ніко і Мінгеси? Вже ніби й змінили мед.персонал, а проблеми й досі, в т.ч. і з термінами відновлення травмованих гравців.Тер Штегену всі пиво мають поставити, неймовірний сейв в додані хвилини!
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:03
Барсу сегодня спасла рука Бога! Ура Тер Штегену, ура!
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+4
0
avatar
Spokoyno (Київ)
03.01.2022 в 00:03
ВІН ПОВЕРНУВСЯ
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:08
Да он особо никуда и не уходил. Так.. мимолётный спадец небольшой был и всё.
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
03.01.2022 в 00:10
Так у нього "спадец", а без його сейвів Барсі пі...
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
03.01.2022 в 00:03
ВИСТРАЖДАЛИ І хто забив А так БАРСА, а грають самі "малюки" та дебютанти Ну і ПІКЕ оттакий капітан! Солідно! Правда пару раз пересолідничав та став обводити біля власного карного...
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
03.01.2022 в 00:29
Жерара П whoscored признав зіркою матчу, оцінивши його дії у 8,2!!! От що пов'язка капітана робить!
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+1
0
Кот2021 (Николаев)
03.01.2022 в 00:01
Шо це було? Кто эти ребята, которые сегодня обыграли Мальорку?
Ответить
+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 00:02
Эти ребята, хорошие ребята.))
Ответить
+3
-1
Кот2021 (Николаев)
03.01.2022 в 00:03
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 00:00
І це чудово панове барселонці!
Ответить
+4
-1
avatar
Loader (Днепр)
02.01.2022 в 23:58
Выиграли и хорошо. Тер Штеген на последних минутах выручил. Мальорка быковала излишне, особенно в конце. Я понимаю, что дети играют, но все же. Многого ли сейчас ждать? Посмотрел на скамейку запасных в начале игры и ох.ел. А впереди еще кубки, суперкубки.
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+8
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 00:12
Вот вот раненные подтянутся и должно быть легче.))
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+2
-1


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