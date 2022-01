Примера. Мальорка - Барселона 0:1. Победили и соперника, и COVID

Еще вчера Хави бурно возмущался - мол, как можно играть, если сразу 16 игроков "Барсы" либо травмированы, либо слегли с COVID? К счастью для тренера, Ла Лига настояла на своем.

Оказавшись в почти безвыходном положении, "Кулес" собрали остатки сил и засушили крепкого середняка Примеры на его же поле, по делу взяв три очка. Это, ребята, называется характер.

У "Мальорки" был всего один шанс - на 91-й минуте подзабытую магию после удара Косты включил тер Штеген. Все остальное - неопасные дальние попытки и навесы в никуда.

2 - Luuk de Jong ???????? is the first @FCBarcelona 's player not called #LionelMessi to have hit two woodworks in a single #LaLiga game since 16th August 2019 (Rafinha at San Mamés). Wooden #FCB #MallorcaBarça pic.twitter.com/72Qua7IRUl

По-хорошему, "Барса" могла побеждать крупнее. В середине первого тайма Люк де Йонг дважды за минуту пробил в каркас ворот, и если первая попытка - рабочий момент, то вторая - мега-эффектные "ножницы". Если бы попал - гол к утру облетел бы весь интернет.

Впрочем, Люк все равно молодец - это был его вечер. После двух промахов он собрался и с третьей попытки головой ударил куда надо, воспользовавшись кроссом Мингесы.

Во втором тайме голландец запорол еще шанс, пробив выше перекладины после прострела Араухо. На фоне бесплодных потуг "Мальорки" такое расточительство выглядело где-то даже издевательски.

Хави на концовку выпустил еще двух дебютантов, но достоять до свистка это не помешало - явный сигнал, что дела у "Барсы" идут на поправку. В таблице, правда, еще пахать и пахать - "Кулес" только 5-ые с 31 очком. "Мальорка", в свою очередь, расположилась 15-й, набрав 20 баллов.

24y 201d - The @FCBarcelona's Starting XI at Mallorca have 24 years old & 201 days as average age, their third youngest for them in #LaLiga since at least 2005/06 season



at Huesca in April 2019 (24y 133d)

at Vigo vs Celta in May 2019 (24y 165d)



Particulars#MallorcaBarça pic.twitter.com/9cT6RmRkhl