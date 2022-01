Защитники Барселоны сдали отрицательные тесты на COVID-19

Игроки каталонской "Барселоны" Дани Алвес и Хорди Альба сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию и теперь могут вернуться к тренировочным сессиям с командой Хави Эрнандеса, об этом сообщает в Твиттере пресс-служба "сине-гранатовых".

LATEST NEWS | Dani Alves and Jordi Alba have tested negative for Covid-19 following PCR tests and will return to training. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/87mTdEdMZi