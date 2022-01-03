  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитники Барселоны сдали отрицательные тесты на COVID-19
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитники Барселоны сдали отрицательные тесты на COVID-19

Испания
(2 голосов)

Возвращаются

Защитники Барселоны сдали отрицательные тесты на COVID-19

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки каталонской "Барселоны" Дани Алвес и Хорди Альба сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию и теперь могут вернуться к тренировочным сессиям с командой Хави Эрнандеса, об этом сообщает в Твиттере пресс-служба "сине-гранатовых".

Об инфицировании футболистов стало известно 28 декабря, Альба и Алвес следовали медицинскому протоколу и пребывали на самоизоляции.

Читайте такжеУ Хави проблемы. Ещё три игрока Барселоны заразились коронавирусом

Напомним, вчера "Барселона" на выезде одолела "Мальорку" (0:1). Испанский гранд набрал 31 зачетный пункт в 19 матчах Примеры и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует мадридский "Реал", в активе которого 46 очков.

5 января каталонцы сыграют в гостях с "Линарес Депортиво" в 1/16 финала Кубка Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорди Альба Барселона Дани Алвес коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...