Защитники Барселоны сдали отрицательные тесты на COVID-19

Игроки каталонской "Барселоны" Дани Алвес и Хорди Альба сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию и теперь могут вернуться к тренировочным сессиям с командой Хави Эрнандеса, об этом сообщает в Твиттере пресс-служба "сине-гранатовых".

LATEST NEWS | Dani Alves and Jordi Alba have tested negative for Covid-19 following PCR tests and will return to training. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/87mTdEdMZi — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 2, 2022

Об инфицировании футболистов стало известно 28 декабря, Альба и Алвес следовали медицинскому протоколу и пребывали на самоизоляции.

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Напомним, вчера "Барселона" на выезде одолела "Мальорку" (0:1). Испанский гранд набрал 31 зачетный пункт в 19 матчах Примеры и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует мадридский "Реал", в активе которого 46 очков.

5 января каталонцы сыграют в гостях с "Линарес Депортиво" в 1/16 финала Кубка Испании.