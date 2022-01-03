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Форвард Атлетико в шаге от перехода в Барсу – Хави считает игрока одним из лучших нападающих мира

Испания
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Билет возьмет из Турина

Форвард Атлетико в шаге от перехода в Барсу – Хави считает игрока одним из лучших нападающих мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората, выступающий за туринский "Ювентус" на правах арендного соглашения, очень близок к переходу в каталонскую "Барселону".

По информации издания AS, трансфер согласован на 95%, осталось лишь уладить детали. "Сине-гранатовые" договорились с "матрасниками" и "бьянконери" об аренде на полгода. Во внимание также взяли тот факт, что летом мадридцы заплатят 40 миллионов евро руководству "Барселоны" за Антуана Гризманна.

Ожидается, что Альваро подпишет контракт с испанским грандом минимум на 1,5 года. Боссам каталонцев необходимо облегчить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать форварда.

Приезд Мораты в расположение "сине-гранатовых" ожидается уже после матча Кубка Испании против "Линареса" (5 января). Хави хочет иметь возможность рассчитывать на Морату уже в матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала" (12-е число). Тренер оценивает Альваро как одного из лучших нападающих мира и лично настаивает на сделке.

В текущем сезоне Мората сыграл в 23 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, забил 7 голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Барселона Альваро Мората
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.01.2022 в 12:27
Краще б Кавані арендували!
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Red_Cat (Салоники)
03.01.2022 в 12:47
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.01.2022 в 13:43
Я так не считаю. Давай сравнивать. Морате в октябре исполнилось 29 лет, Кавани в феврале исполнится - 35. Адаптированность к испанскому футболу у испанца на все 100%, плюс к этому прекрасные отношения Мораты со всеми старожилами Барсы (Пике, Бускетс, Альба). Адаптированность Кавани к испанскому футболу я бы оценил на 70%, а вот что касается прекрасных отношений с раздевалкой Барсы, здесь есть вопросы. По прошлым матчам Барсы с ПСЖ, например. И не будем забывать, у Кавани с Месси очень натянутые отношения. Но, Месси в Барсе нет сейчас, а вот вероятность возвращения Месси в Барсу после двух лет в ПСЖ, остаётся. С Кавани в Барсе это будет сложнее. Зарплата Мораты в Ювентусе - 5,2 млн. евро в год, у Кавани в МЮ - 9,64 брит фунт стерлинг. Понятное дело, любой из них, если бы пришёл в Барсу, он пришёл бы в клуб с понижением зарплаты. Сами понимаете, Морату "подвинуть" легче. Единственное, в чем, на мой взгляд уругваец превосходит испанца, это "инстинкт убийцы". Или, проще говоря, Мората больше моментов транжирит. Ну и нынешний тренер МЮ так прямо и сказал уругвайцу - "Ты мне нужен, никуда я тебя не отпущу!".. От себя добавлю - в МЮ, скорее с Роналду расстанутся, чем с Кавани.
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