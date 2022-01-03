Форвард Атлетико в шаге от перехода в Барсу – Хави считает игрока одним из лучших нападающих мира

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората, выступающий за туринский "Ювентус" на правах арендного соглашения, очень близок к переходу в каталонскую "Барселону".

По информации издания AS, трансфер согласован на 95%, осталось лишь уладить детали. "Сине-гранатовые" договорились с "матрасниками" и "бьянконери" об аренде на полгода. Во внимание также взяли тот факт, что летом мадридцы заплатят 40 миллионов евро руководству "Барселоны" за Антуана Гризманна.

Ожидается, что Альваро подпишет контракт с испанским грандом минимум на 1,5 года. Боссам каталонцев необходимо облегчить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать форварда.

Приезд Мораты в расположение "сине-гранатовых" ожидается уже после матча Кубка Испании против "Линареса" (5 января). Хави хочет иметь возможность рассчитывать на Морату уже в матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала" (12-е число). Тренер оценивает Альваро как одного из лучших нападающих мира и лично настаивает на сделке.

В текущем сезоне Мората сыграл в 23 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, забил 7 голов.