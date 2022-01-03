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"Более чем на 70%". Защитник Барселоны сообщил, благодаря кому сине-гранатовые обыграли Мальорку

Испания
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Вратарь важен

"Более чем на 70%". Защитник Барселоны сообщил, благодаря кому сине-гранатовые обыграли Мальорку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия оценил игру голкипера команды Марка-Андре Тер Штегена в матче чемпионата Испании против "Мальорки" (1:0).

"Более чем на 70% это заслуга Тер Штегена. Он подарил нам победу. Важно было набрать три очка, потому что лидеры оступились. Отлично, что здорово начали год. Эта победа доказывает, что мы сильная команда. Мы знаем, как преодолевать трудности".

Напомним, вчера "Барселона" на выезде одолела "Мальорку" (0:1). Испанский гранд набрал 31 зачетный пункт в 19 матчах Примеры и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует мадридский "Реал", в активе которого 46 очков.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Эрик Гарсия
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
03.01.2022 в 12:45
Понятное дело, что чемпионства в этом сезоне не будет с таким составом, но ЛЧ четверка однозначно будет. Теперь будем наблюдать, как вонючий среал будет регулярно терять очки и заслуженно свалится на 2-3 место.
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