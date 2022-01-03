"Более чем на 70%". Защитник Барселоны сообщил, благодаря кому сине-гранатовые обыграли Мальорку

Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия оценил игру голкипера команды Марка-Андре Тер Штегена в матче чемпионата Испании против "Мальорки" (1:0).

"Более чем на 70% это заслуга Тер Штегена. Он подарил нам победу. Важно было набрать три очка, потому что лидеры оступились. Отлично, что здорово начали год. Эта победа доказывает, что мы сильная команда. Мы знаем, как преодолевать трудности".