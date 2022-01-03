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"Более чем на 70%". Защитник Барселоны сообщил, благодаря кому сине-гранатовые обыграли Мальорку
Вратарь важен
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия оценил игру голкипера команды Марка-Андре Тер Штегена в матче чемпионата Испании против "Мальорки" (1:0).
"Более чем на 70% это заслуга Тер Штегена. Он подарил нам победу. Важно было набрать три очка, потому что лидеры оступились. Отлично, что здорово начали год. Эта победа доказывает, что мы сильная команда. Мы знаем, как преодолевать трудности".
???????? ERIC GARCÍA: "Le DEBEMOS más de un 70% a TER STEGEN. Nos ha dado la VICTORIA"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 2, 2022
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Напомним, вчера "Барселона" на выезде одолела "Мальорку" (0:1). Испанский гранд набрал 31 зачетный пункт в 19 матчах Примеры и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует мадридский "Реал", в активе которого 46 очков.
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