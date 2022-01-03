Ферран Торрес: Переход в Барселону был моей мечтой

3 января, "Барселона" презентовала Феррана Торреса.

"Переход в "Барселону" был моей мечтой. Мы знаем, каким клубом является этот клуб, его величие. Готов сделать все, чтобы вывести "Барселону" на то место, которое она заслуживает", — цитирует Торреса Mundo Deportivo.

"Барселона" объявила о покупке Феррана Торреса у "Манчестер Сити" 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов.