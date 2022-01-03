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Ферран Торрес: Переход в Барселону был моей мечтой
Полузащитник поделился эмоциями от трансфера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
3 января, "Барселона" презентовала Феррана Торреса.
"Переход в "Барселону" был моей мечтой. Мы знаем, каким клубом является этот клуб, его величие. Готов сделать все, чтобы вывести "Барселону" на то место, которое она заслуживает", — цитирует Торреса Mundo Deportivo.
"Барселона" объявила о покупке Феррана Торреса у "Манчестер Сити" 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов.
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