  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ферран Торрес: Переход в Барселону был моей мечтой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферран Торрес: Переход в Барселону был моей мечтой

Испания
(1 голосов)

Полузащитник поделился эмоциями от трансфера

Ферран Торрес: Переход в Барселону был моей мечтой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

3 января, "Барселона" презентовала Феррана Торреса.

"Переход в "Барселону" был моей мечтой. Мы знаем, каким клубом является этот клуб, его величие. Готов сделать все, чтобы вывести "Барселону" на то место, которое она заслуживает", — цитирует Торреса Mundo Deportivo.

"Барселона" объявила о покупке Феррана Торреса у "Манчестер Сити" 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...