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Анчелотти хочет видеть в Реале защитника Аталанты
Мерих может сменить клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет видеть в мадридском клубе защитника "Аталанты" Мериха Демирала, пишет Fanatik.
По данным издания, в 23-летнем футболисте также заинтересованы "Челси", "Ньюкасл" и "Наполи". Анчелотти считает, что Демирал поможет усилить линию защиты мадридцев.
В этом сезоне футболист в 19 матчах итальянской серии А и Лиги чемпионов забил два гола и отдал голевую передачу.
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