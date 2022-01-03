Анчелотти хочет видеть в Реале защитника Аталанты

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет видеть в мадридском клубе защитника "Аталанты" Мериха Демирала, пишет Fanatik.

По данным издания, в 23-летнем футболисте также заинтересованы "Челси", "Ньюкасл" и "Наполи". Анчелотти считает, что Демирал поможет усилить линию защиты мадридцев.

В этом сезоне футболист в 19 матчах итальянской серии А и Лиги чемпионов забил два гола и отдал голевую передачу.