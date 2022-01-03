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Барселона намерена продать Депая
Если стороны не подпишут новый контракт, то игрок может уйти бесплатно
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может летом покинуть каталонский клуб, сообщает AS.
По информации источника, руководство сине-гранатовых хочет продать нидерландца во время летнего трансферного окна, чтобы затем не потерять игрока бесплатно, поскольку контракт Депая с "Барселоной" рассчитан до июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 15 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
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