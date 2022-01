Примера. Севилья приблизилась к Реалу, Желтая Субмарина потопила Лягушек

"Леванте" на всех парах мчится в Сегунду - кажется, это уже необратимо. 19 туров без единой победы - как тут найти силы на второй круг?

А вот "Вильярреал" крутой. Сегодня "Подводники" решили все вопросы уже за стартовые 15 минут, дважды удачно сыграв после навесов. Затем в дело включился Жерар Морено, у которого после выздоровления нереальные 7 голов в 4 турах - бойтесь, конкуренты!

Отдельно выделим и мяч капитана "Желтой субмарины" Ману Тригейроса - издали крученым ударом в ближний угол. Такое редко залетает.

5 - @VillarrealCFen have scored five goals in back-to-back @LaLigaEN games for only the second time ever (5-2 vs Alavés and 5-0 vs Levante), also doing so in January 2014 under Marcelino García Toral. Overwhelming. pic.twitter.com/3llvULqf0T — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2022

Команда Унаи Эмери уже 8-я в таблице с 28 очками; до зоны ЛЧ осталось каких-то 4 балла. У "Леванте" по-прежнему последняя, 20-я позиция и 8 очков.

19-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Леванте" - 5:0

Голы: Дья, 8, Пау Торрес, 13, Жерар Морено, 37, 79, Тригейрос, 74

"Вильярреал": Рульи - Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Чуквезе (Пино, 73), Иборра, Тригейрос (Карло Адриано, 84), Мой Гомес (Альберто Морено, 73) - Жерар Морено (Раба, 80), Дья (Жаксон, 81)

"Леванте": Айтор Фернандес - Пубиль, Везу, Дуарте, Клерк (Франкеса, 59) - Барди (Робер, 78), Кампанья, Радоя (Мальса, 59), Мелеро (Пабло Мартинес, 59), де Фрутос (Дани Гомес, 78) - Марти

Предупреждения: Орье, 10, Иборра, 50, Тригейрос, 76 - Барди, 4, Клерк, 47

Десять туров кряду не выигрывает в Примере "Осасуна". Пока добытого на старте запаса хватает, но он не вечен.

Сегодня красные быстро открыли счет благодаря результативному навесу, но больше ничего так и не предложили. Атаковали плохо, почти без моментов; в обороне ошибались регулярно.

"Атлетик" в этом сезоне много раз терял очки в похожих матчах - баскам сильно не хватает забивного бомбардира после ухода на пенсию Арица Адуриса. Впрочем, сегодня герой у Бильбао нашелся - Оян Сансет оформил дебютный хет-трик в Ла Лиге.

3 - At 21 years and 253 days, Oihan Sancet has become the youngest player to score a hat-trick for @Athletic_en in @LaLigaEN in the 21st century and the first player born in 2000 or later to do so for any team in the competition. Plane. pic.twitter.com/VDTJqwuRT1 — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2022

21-летний форвард трижды показал класс в чужой штрафной, замыкая фланговые передачи как ногами, так и головой. "Осасуне" вдвойне обидно, ведь начинал Сансет именно в Памплоне.

В таблице "Атлетик" поднялся на 10-е место с 27 очками; у "Осасуны" 22 балла и 14-я позиция.

19-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетик" - 1:3

Голы: Кике, 10 - Сансет, 16, 25, 68

"Осасуна": Эррера - Унаи Гарсия (Хави Мартинес, 74), Давид Гарсия, Крус - Видаль (Роберто Торрес, 64), Монкайола, Торро, Рубен Гарсия (Авила, 74), Коте (Ману Санчес, 83) - Кике, Будимир (Барха, 64)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Перу, 90) - Беренгер (Нико Уильямс, 75), Венседор, Дани Гарсия (Весга, 75), Муниаин (Печарроман, 90) - Сансет (Серрано, 84), Уильямс

Предупреждения: Торро, 76, Эррера, 78, Авила, 90+1 - Йерай, 66, Иньиго Мартинес, 90+3

Удаление: Авила, 90+3

Совсем недавно "Кадис" остановил "Реал", поставив у своих ворот "автобус". Сегодня желто-синие пытались повторить тот фокус, но не сработало.

"Севилья" даже без ряда травмированных и заболевших игроков наработала на победу. 75% владения, скорее, мешали гостям, но Окампос и Ракитич показали себя даже в ситуации, когда пространства не было вообще.

Гол в итоге забил Лукас с паса Ивана - с острого угла прошил Ледесму после небольшой толкотни в штрафной.

5 - Lucas Ocampos ???????? has scored five goals in his last eight @LaLigaEN games, as many as in his previous 43 league appearances for @SevillaFC_ENG. Dagger. pic.twitter.com/ull1g0ZilB — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2022

Пропустив гол, "Кадис" сразу развалился. "Нервион" обязан был забивать еще в концовке, но каким-то чудом запорол вообще все. Солировал в расточительстве Мунир - ну как можно промазать по воротам с 7-8 метров?

Впрочем, 1:0 - тоже победа. "Севилья" в таблице имеет 41 очко, отставая от лидера - "Реала" - лишь на 5 баллов. У "Кадиса" 14 очков и 19-е место.

19-й тур. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Севилья" - 0:1

Гол: Окампос, 58

"Кадис": Ледесма - Акапо, Ароян, Чуст (Алехо, 62), Эспино - Кальдерон (Алекс, 55), Аларкон - Осмаич (Андоне, 55), Йонссон (Карселен, 62), Чапела (Собрино, 78) - Негредо

"Севилья": Буну - Гудель, Диего Карлос, Акунья, Аугустинссон (Оскар, 86) - Жордан, Фернандо (Рекик, 55), Ракитич - Окампос, Ромеро (Мунир, 71), Папу Гомес (Оливер, 86)

Предупреждение: Аугустинссон, 79