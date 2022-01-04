Лапорта: Холанд? Готовьтесь, Барселона вернулась – уже скоро мы увидим возрождение команды

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта во время презентации Феррана Торреса в качестве футболиста команды Хави ответил на вопрос о потенциальном приобретении нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда. Цитирует президента "сине-гранатовых" AS.

"Холанд? Все возможно. Каждый игрок рассматривается для перехода в "Барселону". Я не хочу говорить о конкретных исполнителях. Это не идет нам на пользу, потому что подобные разговоры повышают их стоимость. Мы работаем над усилением тех позиций, о которых просит наш тренер. "Барселона" – это эталон на рынке, каждый считает нас образцом, ведь мы до сих пор являемся силой с этой точки зрения".

"Мы работаем над усилением состава. Все должны быть готовы, ведь мы вернулись. Это подтверждается тем, что Ферран сейчас находится здесь. Уже скоро мы увидим возрождение команды, это реальность".

Ранее мы сообщали, что Холанд не покинет Германию в зимнее трансферное окно. Испанские СМИ в то же время подогревают сагу с переходом Эрлинга. В частности, Marca написала, что норвежец выберет новый клуб к 31 января. Ранее предварительные переговоры с нападающим провели "Реал" и "Барселона".