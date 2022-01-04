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Впервые в истории Примеры хет-трик сделал игрок, который родился в 2000 году или позже
Совсем не закат, а рассвет
Getty Images / Global Images Ukraine
"Атлетик" из Бильбао одолел "Осасуну" (3:1) в 19-м туре чемпионата Испании. Все три гола за басков забил 21-летний полузащитник Ойан Сансет. Таким образом, как сообщает статистический портал Opta Sports, впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, который родился в 2000 году или позже. Он сделал это в возрасте 21 года и 253 дней.
Сансет – воспитанник клубов "Осасуна" и "Атлетик". В 2018 году для получения игровой практики Ойан начал выступать за дублирующую команду последних. 16 августа 2019 года в матче против "Барселоны" он дебютировал в чемпионате Испании.
В текущем сезоне Ойан сыграл в 16 матчах Ла Лиги, забил 4 гола и записал в свой актив 3 результативные передачи.
3 - At 21 years and 253 days, Oihan Sancet has become the youngest player to score a hat-trick for @Athletic_en in @LaLigaEN in the 21st century and the first player born in 2000 or later to do so for any team in the competition. Plane. pic.twitter.com/VDTJqwuRT1— OptaJose (@OptaJose) January 3, 2022
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