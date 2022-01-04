Главный тренер Валенсии: Долг Барсы – 300 млн евро, а они купили Торреса и хотят Морату. Где фэйр-плей?

Пепе Бордалас, главный тренер "Валенсии", высказался о трансферной политике "Барселоны" и финансовом фэйр-плей в Испании. "Чудеса случаются редко. Одного Хави недостаточно для Лиги чемпионов", – приволит его слова Cadena SER.

"Долг "Барселоны" – 300 млн евро, а она купила Феррана Торреса за 55 млн. И собирается подписать Морату.

А президент анонсирует и другие сделки, в том числе приобретение Холанда. Где финансовый фэйр-плей?

Президент назначил Хави главным тренером и увидел, что этого недостаточно для Лиги чемпионов, что нужно делать покупки. В футболе чудеса случаются редко", – заявил Бордалас.

Напомним, что "Барселона" не может заявить ни Феррана Торреса, ни Дани Алвеса, пока не продаст кого-то. В Ла Лиге действует потолок трат, который не позволяет тратить клубу больше, чем тот зарабатывает.