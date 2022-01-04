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Главный тренер Валенсии: Долг Барсы – 300 млн евро, а они купили Торреса и хотят Морату. Где фэйр-плей?

Испания
(3 голосов)

Правда без продаж "каталонцы" этих новичков заиграть не смогут

Главный тренер Валенсии: Долг Барсы – 300 млн евро, а они купили Торреса и хотят Морату. Где фэйр-плей?

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Пепе Бордалас, главный тренер "Валенсии", высказался о трансферной политике "Барселоны" и финансовом фэйр-плей в Испании. "Чудеса случаются редко. Одного Хави недостаточно для Лиги чемпионов", – приволит его слова Cadena SER.

"Долг "Барселоны" – 300 млн евро, а она купила Феррана Торреса за 55 млн. И собирается подписать Морату.

А президент анонсирует и другие сделки, в том числе приобретение Холанда. Где финансовый фэйр-плей?

Президент назначил Хави главным тренером и увидел, что этого недостаточно для Лиги чемпионов, что нужно делать покупки. В футболе чудеса случаются редко", – заявил Бордалас.

Напомним, что "Барселона" не может заявить ни Феррана Торреса, ни Дани Алвеса, пока не продаст кого-то. В Ла Лиге действует потолок трат, который не позволяет тратить клубу больше, чем тот зарабатывает.

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В статье: Валенсия (Испания) Барселона Альваро Мората Ферран Торрес Пепе Бордалас
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Источник:
cadenaser.com

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
04.01.2022 в 20:28
так вони ще і Холанда хочуть,....."понти велика сила"
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