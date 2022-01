Атлетико и Ньюкасл согласовали сумму сделки по Триппьеру

"Ньюкасл" договорился с "Атлетико" о стоимости перехода правого защитника "матрасников" Кирана Триппьера, сообщает журналист Sky Sports Кейт Дауни. Чемпион испании обойдется "сорокам" более чем в 12 миллионов фунтов.

BREAKING: Newcastle United have agreed a fee with Atletico Madrid for Kieran Trippier. The deal is for around £12m plus add-ons. The England international is set to travel to Tyneside for his medical and become the first signing of the Saudi-backed regime #NUFC w/@PeteGravesTV