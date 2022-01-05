Атлетико и Ньюкасл согласовали сумму сделки по Триппьеру

"Ньюкасл" договорился с "Атлетико" о стоимости перехода правого защитника "матрасников" Кирана Триппьера, сообщает журналист Sky Sports Кейт Дауни. Чемпион испании обойдется "сорокам" более чем в 12 миллионов фунтов.

BREAKING: Newcastle United have agreed a fee with Atletico Madrid for Kieran Trippier. The deal is for around £12m plus add-ons. The England international is set to travel to Tyneside for his medical and become the first signing of the Saudi-backed regime #NUFC w/@PeteGravesTV — Keith Downie (@SkySports_Keith) January 4, 2022

В соглашении будет прописана бонусная часть.

Если ничего не сорвется в последний момент, КИран станет первым трансфером новых владельцев "сорок".

Сейчас "Ньюкасл" идет на 19 месте в "АПЛ" с 1 победой в 19 матчах чемпионата. У 20-го "Норвича" на 1 очко меньше.

В этом сезоне Киран провел за "матрасников" 18 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает 31-летнего защитника в 18 миллионов евро.