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Атлетико и Ньюкасл согласовали сумму сделки по Триппьеру

Испания
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Правый защитник станет первым приобретением саудитов

Атлетико и Ньюкасл согласовали сумму сделки по Триппьеру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ньюкасл" договорился с "Атлетико" о стоимости перехода правого защитника "матрасников" Кирана Триппьера, сообщает журналист Sky Sports Кейт Дауни. Чемпион испании обойдется "сорокам" более чем в 12 миллионов фунтов.

В соглашении будет прописана бонусная часть.

Если ничего не сорвется в последний момент, КИран станет первым трансфером новых владельцев "сорок".

Сейчас "Ньюкасл" идет на 19 месте в "АПЛ" с 1 победой в 19 матчах чемпионата. У 20-го "Норвича" на 1 очко меньше.

В этом сезоне Киран провел за "матрасников" 18 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает 31-летнего защитника в 18 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ньюкасл Киран Триппьер
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