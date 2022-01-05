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Эспаньол пробился в 1/16 финала Кубка короля, несмотря на судейский ляп

Испания
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Введите наконец VAR в Кубке!

Эспаньол пробился в 1/16 финала Кубка короля, несмотря на судейский ляп

Фото: twitter.com/RCDEspanyol

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Дополнительное время и пенальти - плохая новость для клуба элиты в кубковом матче с середняком Сегунды, но "Эспаньол" сам виноват.

Адрия Педроса быстро открыл счет хитрым ударом в ближний угол, но дальше "Попугаи" остановились и создавали критично мало. Да, был удар де Томаса, но в целом второй тайм получился равным.

Ключевой момент встречи - пенальти на 88-й минуте. 39-летнего Юри сбили - это правда, но он также находился в очевидном офсайде, который увидели все, кроме бокового судьи, а VAR на этой стадии Кубка короля еще нет. Ну где это видано?

Все дополнительное время "Эспаньол" провисел на воротах андердога, но Димата все шансы запорол, так что пришлось бить пенальти, где снова доказал класс 40-летний Диего Лопес - у него два отбитых 11-метровых и статус главного героя встречи.

Остальные матчи 1/32 финала Кубка короля будут сыграны 5-6 января.

1/32 финала Кубка короля. Понферрада. "Эль Торалин"

"Понферрадина" - "Эспаньол" - 1:1 (по пенальти 1:3)

Голы: Юри, 88 (с пенальти) - Педроса, 4

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Хиль, 59), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Пуадо (Ву Лей, 87), Баре (Мерида, 113), Дардер, Меламед (Эмбарба, 46) - Морон (Жофре, 72), де Томас (Димата, 72)

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В статье: Понферрадина Эспаньол (Барселона)
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