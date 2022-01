Президент Барселоны сдал положительный тест на COVID-19

Испанский функционер и президент "Барселоны" Жоан Лапорта подхватил коронавирус, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Вчера утром, 4 января, Лапорта сдал первый тест на COVID-19. Жоан принял такое решение, так как стало известно о его контакте с инфицированным. Сначала результат был отрицательным, но уже повторный тест дал положительный "итог".

Таким образом, Жоан пропустит ближайшие матчи "Барселоны" – против "Линарес Депортиво" в Кубке Испании и "Гранадой" в Ла Лиге (6 и 8 января соответственно), он уже ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает без симптомов.

President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada



