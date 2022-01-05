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Президент Барселоны сдал положительный тест на COVID-19

Испания
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Инфекция не стихает

Президент Барселоны сдал положительный тест на COVID-19

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский функционер и президент "Барселоны" Жоан Лапорта подхватил коронавирус, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Вчера утром, 4 января, Лапорта сдал первый тест на COVID-19. Жоан принял такое решение, так как стало известно о его контакте с инфицированным. Сначала результат был отрицательным, но уже повторный тест дал положительный "итог".

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Таким образом, Жоан пропустит ближайшие матчи "Барселоны" – против "Линарес Депортиво" в Кубке Испании и "Гранадой" в Ла Лиге (6 и 8 января соответственно), он уже ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает без симптомов.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона коронавирус
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