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Президент Барселоны сдал положительный тест на COVID-19
Инфекция не стихает
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский функционер и президент "Барселоны" Жоан Лапорта подхватил коронавирус, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Вчера утром, 4 января, Лапорта сдал первый тест на COVID-19. Жоан принял такое решение, так как стало известно о его контакте с инфицированным. Сначала результат был отрицательным, но уже повторный тест дал положительный "итог".
Таким образом, Жоан пропустит ближайшие матчи "Барселоны" – против "Линарес Депортиво" в Кубке Испании и "Гранадой" в Ла Лиге (6 и 8 января соответственно), он уже ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает без симптомов.
President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2022
???? https://t.co/heVnKBrM6M pic.twitter.com/6tVvun6x4P
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