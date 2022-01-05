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Алькояно – Реал | Онлайн матча | Аудио
Болеем за Андрея!
Алькояно Реал онлайн-трансляция матча Кубка Испании будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в среду, 5 января, в 22:30 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.
Мы все ждали этого матча год. С момента предыдущей встречи между Алькояно и Реалом Андрей Лунин ни разу не выходил в стартовом составе мадридцев. И вот теперь Карло Анчелотти должен поставить украинца в основу снова. Как сейчас выглядит Андрей? Как повлияли на его игру постоянные тренировки и отсутствие игровой практики? Обо всем расскажем в нашем стриме!
Комментатор матча – Егор Старков
Режиссер трансляции – Егор Старков
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