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Алькояно – Реал | Онлайн матча | Аудио

Испания
(1 голосов)

Болеем за Андрея!

Алькояно – Реал | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Алькояно Реал онлайн-трансляция матча Кубка Испании будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в среду, 5 января, в 22:30 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Мы все ждали этого матча год. С момента предыдущей встречи между Алькояно и Реалом Андрей Лунин ни разу не выходил в стартовом составе мадридцев. И вот теперь Карло Анчелотти должен поставить украинца в основу снова. Как сейчас выглядит Андрей? Как повлияли на его игру постоянные тренировки и отсутствие игровой практики? Обо всем расскажем в нашем стриме!

Комментатор матча – Егор Старков
Режиссер трансляции – Егор Старков

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В статье: Реал (Мадрид) Алькояно (Алькой) Андрей Лунин
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