Впервые после возвращения. Барселона заявила Алвеса на сезон

"Барселона" заявила на сезон 2021/22 бразильского защитника Дани Алвеса, информирует пресс-служба "сине-гранатовых".

Клуб уже сообщил, что 38-летний был успешно зарегистрирован федерацией футбола Испании. Таким образом, Алвес сможет принять участие в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Линареса", который состоится сегодня, 5 января. Начало - в 20:30. Футболист был впервые включен в заявку "Барсы" на официальный матч после возвращения.

Напомним, Алвес вернулся в каталонский клуб осенью 2021 года, за который выступал с 2008 по 2016 года.

LATEST NEWS



FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk