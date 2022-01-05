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Впервые после возвращения. Барселона заявила Алвеса на сезон
Бразилец сможет сыграть в матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" заявила на сезон 2021/22 бразильского защитника Дани Алвеса, информирует пресс-служба "сине-гранатовых".
Клуб уже сообщил, что 38-летний был успешно зарегистрирован федерацией футбола Испании. Таким образом, Алвес сможет принять участие в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Линареса", который состоится сегодня, 5 января. Начало - в 20:30. Футболист был впервые включен в заявку "Барсы" на официальный матч после возвращения.
Напомним, Алвес вернулся в каталонский клуб осенью 2021 года, за который выступал с 2008 по 2016 года.
LATEST NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2022
FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk
Dani. Alves. Is. Back. pic.twitter.com/HLtiqcfuaV— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2022
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