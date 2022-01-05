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Впервые после возвращения. Барселона заявила Алвеса на сезон

Испания
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Бразилец сможет сыграть в матче Кубка Испании

Впервые после возвращения. Барселона заявила Алвеса на сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Барселона" заявила на сезон 2021/22 бразильского защитника Дани Алвеса, информирует пресс-служба "сине-гранатовых".

Клуб уже сообщил, что 38-летний был успешно зарегистрирован федерацией футбола Испании. Таким образом, Алвес сможет принять участие в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Линареса", который состоится сегодня, 5 января. Начало - в 20:30. Футболист был впервые включен в заявку "Барсы" на официальный матч после возвращения.

Напомним, Алвес вернулся в каталонский клуб осенью 2021 года, за который выступал с 2008 по 2016 года.

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В статье: Барселона Дани Алвес
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