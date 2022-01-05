Лунин, твой выход. Алькояно - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Украинец Андрей Лунин играет за мадридский "Реал" крайне мало – ни одного поединка в Ла Лиге, до сих пор один только матч в Кубке Испании. И тот вышел неудачным. Но история еще не завершена. Новый розыгрыш Кубка – новый шанс для украинского голкипера. Тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что у Лунина – абонемент на "Алькояно". Да и вообще, традиция такая в Испании – доверять кубковые турниры дублерам.

Сегодня, 05.01.2022, следим за редким событием – игрой Андрея Лунина за "Реал". Смотрим прямой эфир поединка "Алькояно" - "Реал", 1/32 финала Кубка Испании, благодаря сигналу MEGOGO.

Начало – 22:30.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.