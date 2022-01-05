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Лунин, твой выход. Алькояно - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Алькояно - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 05.01.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лунин, твой выход. Алькояно - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Marca

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Андрей Лунин играет за мадридский "Реал" крайне мало – ни одного поединка в Ла Лиге, до сих пор один только матч в Кубке Испании. И тот вышел неудачным. Но история еще не завершена. Новый розыгрыш Кубка – новый шанс для украинского голкипера. Тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что у Лунина – абонемент на "Алькояно". Да и вообще, традиция такая в Испании – доверять кубковые турниры дублерам.

Сегодня, 05.01.2022, следим за редким событием – игрой Андрея Лунина за "Реал". Смотрим прямой эфир поединка "Алькояно" - "Реал", 1/32 финала Кубка Испании, благодаря сигналу MEGOGO.

Начало – 22:30.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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