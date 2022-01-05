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Астон Вилла ведет переговоры с Барселоной по Коутиньо
Игрок вернется в Англию?
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"Астон Вилла" ведет переговоры об аренде полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, пишет журналистка Хелена Кондис в Twitter.
По информации источника, английский клуб хочет арендовать 29-летнего бразильца до конца сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне Коутиньо забил 2 мяча в 16 матчах за "Барселону".
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