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Барселона предлагает Ньюкаслу арендовать Юмтити

Испания
(2 голосов)

Стороны еще не приступали к переговорам

Барселона предлагает Ньюкаслу арендовать Юмтити

Новина українською

Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Руководство сине-гранатовых предложило "Ньюкасл Юнайтед" арендовать француза до конца нынешнего сезона с возможным правом выкупа, сообщает Daily Mail.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что центрбек является приоритетной трансферной целью "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно.

28-летний Юмтити в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Испании. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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В статье: Барселона Ньюкасл Самуэль Юмтити
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.01.2022 в 17:47
Пусть остаётся там, где есть!
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
05.01.2022 в 18:21
Не надо, Ньюкаслу он просто необходим!
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