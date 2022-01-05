Барселона предлагает Ньюкаслу арендовать Юмтити

Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Руководство сине-гранатовых предложило "Ньюкасл Юнайтед" арендовать француза до конца нынешнего сезона с возможным правом выкупа, сообщает Daily Mail.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что центрбек является приоритетной трансферной целью "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно.

28-летний Юмтити в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Испании. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года.