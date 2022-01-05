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Реал летом планирует подписать Мбаппе и Холанда. Марсело, Иско и Бэйл покинут команду

Испания
(1 голосов)

Трансферные планы королевского клуба на летнее окно

Реал летом планирует подписать Мбаппе и Холанда. Марсело, Иско и Бэйл покинут команду

Real Madrid C.F.

Новина українською

Руководство мадридского "Реала" определилось с планами по комплектованию состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, главной целью клуба будет форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Кроме того, "Реал" также попробует заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и отслеживает ситуацию с продлением контракта защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

В то же время, королевский клуб не собирается продлевать контракты с Марсело, Иско и Гаретом Бэйлом, поэтому летом они покинут Мадрид в качестве свободных агентов.

Также в планы тренерского штаба не входят Даниель Себальос и Хесус Вальехо, поэтому клуб готов продать данных игроков летом и ждет по ним предложений.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Гарет Бэйл Марсело Иско Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер Хесус Вальехо Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Даниель Себальос Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
05.01.2022 в 20:58
Марсело, Иско и Бэйл - это три пенсионера, которые в сумме стоят от силы миллионов 15-20. этого хватит только на Мыколенка.
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sasha_lv (Львів)
05.01.2022 в 21:05
текст прочитай,потім кропай,гомосятина
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sasha_lv (Львів)
05.01.2022 в 20:51
Непогано,якщо вийде (не то ,шо Барса,яка тільки на пенсіонерів здатна)
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0
-1


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