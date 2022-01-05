Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал летом планирует подписать Мбаппе и Холанда. Марсело, Иско и Бэйл покинут команду
Трансферные планы королевского клуба на летнее окно
Real Madrid C.F.
Руководство мадридского "Реала" определилось с планами по комплектованию состава в летнее трансферное окно.
Как сообщает AS, главной целью клуба будет форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.
Кроме того, "Реал" также попробует заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и отслеживает ситуацию с продлением контракта защитника "Челси" Антонио Рюдигера.
В то же время, королевский клуб не собирается продлевать контракты с Марсело, Иско и Гаретом Бэйлом, поэтому летом они покинут Мадрид в качестве свободных агентов.
Также в планы тренерского штаба не входят Даниель Себальос и Хесус Вальехо, поэтому клуб готов продать данных игроков летом и ждет по ним предложений.
Популярное сейчас
- Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии
- "Уже немного не то". Довбик объяснил, почему больше не смотрит Вечерний Квартал
- Шевченко рассматривается на пост главного тренера сборной Польши — СМИ
- Форвард Атлетико в шаге от перехода в Барсу – Хави считает игрока одним из лучших нападающих мира
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО