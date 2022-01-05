Реал летом планирует подписать Мбаппе и Холанда. Марсело, Иско и Бэйл покинут команду

Руководство мадридского "Реала" определилось с планами по комплектованию состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, главной целью клуба будет форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Кроме того, "Реал" также попробует заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и отслеживает ситуацию с продлением контракта защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

В то же время, королевский клуб не собирается продлевать контракты с Марсело, Иско и Гаретом Бэйлом, поэтому летом они покинут Мадрид в качестве свободных агентов.

Также в планы тренерского штаба не входят Даниель Себальос и Хесус Вальехо, поэтому клуб готов продать данных игроков летом и ждет по ним предложений.