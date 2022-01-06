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Реал определился с летними трансферами. Бэйл, Иско и Марсело точно покинут команду
"Сливочные" ждут предложений по Себальосу и Вальехо
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании с "Алькояно" заявил, что планирование на следующий сезон уже состоялось. В клубе не рассчитывают на 5-ых футболистов и ждут Мбаппе.
Сообщается, что в первую очередь руководство "Мадрида" намерено подписать Мбаппе, который летом станет свободным агентом.
Также "Реал" хочет и Холанда, несмотря на то, что норвежца также желает приобрести "Барселона". Сообщается, что игрок уже давно выбрал Мадрид.
"Сливочные" не собираются продлевать контракты с Иско, Марсело и Гаретом Бэйлом, а также ждут предложений по Дани Себальосу и Хесусу Вальехо.
"Реал" следит за ситуацией вокруг защитника "Челси" Антонио Рюдигера, который не может договориться о продлении контракта с "Челси" и летом станет свободным агентом. Активная работа в этом направлении руководством "Мадрида" на текущий момент не ведется.
Ранее сообщалось, что "Реал" не готов платить немцу 11 миллионов евро, которые он запросил.
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