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Реал определился с летними трансферами. Бэйл, Иско и Марсело точно покинут команду

Испания
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"Сливочные" ждут предложений по Себальосу и Вальехо

Реал определился с летними трансферами. Бэйл, Иско и Марсело точно покинут команду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании с "Алькояно" заявил, что планирование на следующий сезон уже состоялось. В клубе не рассчитывают на 5-ых футболистов и ждут Мбаппе.

Сообщается, что в первую очередь руководство "Мадрида" намерено подписать Мбаппе, который летом станет свободным агентом.

Также "Реал" хочет и Холанда, несмотря на то, что норвежца также желает приобрести "Барселона". Сообщается, что игрок уже давно выбрал Мадрид.

"Сливочные" не собираются продлевать контракты с Иско, Марсело и Гаретом Бэйлом, а также ждут предложений по Дани Себальосу и Хесусу Вальехо.

"Реал" следит за ситуацией вокруг защитника "Челси" Антонио Рюдигера, который не может договориться о продлении контракта с "Челси" и летом станет свободным агентом. Активная работа в этом направлении руководством "Мадрида" на текущий момент не ведется.

Ранее сообщалось, что "Реал" не готов платить немцу 11 миллионов евро, которые он запросил.

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В статье: Гарет Бэйл Марсело Иско Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2022 в 00:22
Тройка нападения Мбаппе,Холанд, Цыганков)))) Вместо Рюдигера брать Забарного,а вместо Иско конечно же Шапаренко)))
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