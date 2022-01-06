Лунин пропустил, но Реал все же прошел Алькояно в Кубке короля

Год назад "Алькояно" сенсационно выбил Мадрид из Кубка и был близок к тому, чтобы повторить успех сегодня, но… нет.

"Алькояно" здорово играл не менее 70 минут - и на этом отрезке у "Реала" не было весомого преимущества. Андрею Лунину в воротах приходилось поработать - еще до перерыва он сперва среагировал на парашют Анди, а затем отбил хорошую дальнюю попытку Бланко.

"Реалу" сильно повезло открыть счет по такой игре - Эдер Милитао результативно сходил на угловой.

Без Крооса, Модрича, Винисиуса и Бензема лидер Примеры выглядел плохо и в атаке, и в полузащите, так что "Алькояно" в целом по делу сравнял счет. Лунин не виноват - Вега прямо в штрафной обыграл трех (!) защитников, к ним и надо выдвигать претензии.

Дело запахло жаренным, но внезапно андердог выдохся - "Алькояно" погубили его же космические скорости и самоотдача. "Реал" на классе дважды этим воспользовался - причем оба раза помогли рикошеты.

Везет сильнейшим - наверное, это правда. Мадрид не впечатлил, но все же игра длится на 70, а 90 минут - "Алькояно" об этом забыл. Ну а Андрея Лунина мы поздравляем - сегодняшняя победа значит, что у него будет еще как минимум один матч в сезоне-2021/22.

1/32 финала Кубка. Алькой. "Эль-Колао"

"Алькояно" - "Реал" - 1:3

Голы: Вега, 66 - Милитао, 39, Асенсио, 76, Иско, 78

"Алькояно": Хуан - Лильо, Карлос Бланко (Рауль Гонсалес, 60), Феррис, Карбонель (Ревер, 80) - Хуанан, Миранда (Иманол Гарсия, 60) - Антон, Вега (Хавьер Гарсия, 80), Анди (Жули, 60) - Мурад

"Реал": Лунин - Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело - Вальверде, Каземиро, Камавинга (Иско, 78) - Родриго (Себальос, 86), Мариано (Асенсио, 48), Азар (Кроос, 78)

Предупреждения: Карбонель, 50, Хуанан, 54, Иманол Гарсия, 70 - Камавинга, 58, Родриго, 80