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Лунин пропустил, но Реал все же прошел Алькояно в Кубке короля

Испания
(1 голосов)

Дважды в одну реку не войдешь

Лунин пропустил, но Реал все же прошел Алькояно в Кубке короля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Hernandez/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Год назад "Алькояно" сенсационно выбил Мадрид из Кубка и был близок к тому, чтобы повторить успех сегодня, но… нет.

"Алькояно" здорово играл не менее 70 минут - и на этом отрезке у "Реала" не было весомого преимущества. Андрею Лунину в воротах приходилось поработать - еще до перерыва он сперва среагировал на парашют Анди, а затем отбил хорошую дальнюю попытку Бланко.

"Реалу" сильно повезло открыть счет по такой игре - Эдер Милитао результативно сходил на угловой.

Без Крооса, Модрича, Винисиуса и Бензема лидер Примеры выглядел плохо и в атаке, и в полузащите, так что "Алькояно" в целом по делу сравнял счет. Лунин не виноват - Вега прямо в штрафной обыграл трех (!) защитников, к ним и надо выдвигать претензии.

Дело запахло жаренным, но внезапно андердог выдохся - "Алькояно" погубили его же космические скорости и самоотдача. "Реал" на классе дважды этим воспользовался - причем оба раза помогли рикошеты.

Везет сильнейшим - наверное, это правда. Мадрид не впечатлил, но все же игра длится на 70, а 90 минут - "Алькояно" об этом забыл. Ну а Андрея Лунина мы поздравляем - сегодняшняя победа значит, что у него будет еще как минимум один матч в сезоне-2021/22.

1/32 финала Кубка. Алькой. "Эль-Колао"

"Алькояно" - "Реал" - 1:3

Голы: Вега, 66 - Милитао, 39, Асенсио, 76, Иско, 78

"Алькояно": Хуан - Лильо, Карлос Бланко (Рауль Гонсалес, 60), Феррис, Карбонель (Ревер, 80) - Хуанан, Миранда (Иманол Гарсия, 60) - Антон, Вега (Хавьер Гарсия, 80), Анди (Жули, 60) - Мурад

"Реал": Лунин - Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело - Вальверде, Каземиро, Камавинга (Иско, 78) - Родриго (Себальос, 86), Мариано (Асенсио, 48), Азар (Кроос, 78)

Предупреждения: Карбонель, 50, Хуанан, 54, Иманол Гарсия, 70 - Камавинга, 58, Родриго, 80

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В статье: Реал (Мадрид) Алькояно (Алькой) Андрей Лунин
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Комментарии (15)
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Американец 2000
06.01.2022 в 00:32
Лунин не впечатлил (((Гол такой пропустил - вратарский (((((Ни одного паса вперёд точного (((( Лупит куда попало (((Надо уходить , а то сгниёт окончательно здесь (((((((((((
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0
-3
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NORDOS
06.01.2022 в 00:38
оо! ще один рашист виліз під американським ніком
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0
0
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Барселиниус (землянин)
06.01.2022 в 00:31
Халявщики блъ.. на рикошетах выползли в 1/8
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0
-2
sasha_lv (Львів)
06.01.2022 в 00:34
та не переживай ти так,обрізанцю....
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+1
0
Algrab (Костопiль)
06.01.2022 в 00:35
+1
0
sasha_lv (Львів)
06.01.2022 в 00:27
Котячий гєй-гурток,ваш вихід.....
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
06.01.2022 в 00:28
Ані залізивают один одному рани.....
Ответить
+2
0
sasha_lv (Львів)
06.01.2022 в 00:36
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.01.2022 в 00:26
Нужно похвалить Алькояно, опять боролись как львы, и все могло пойти по прошлогоднему сценарию, но тут на поле появился Рауль Гонзалес. Вот уж не думал, что мне еще когда-то доведется увидеть, как легенда тащит Реал Мадрид 2 рикошета - и дело сделано! Raul Madrid y Nada Mas!
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+2
0
sasha_lv (Львів)
06.01.2022 в 00:28
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+2
0
Algrab (Костопiль)
06.01.2022 в 00:29
Ответить
+1
0
avatar
NORDOS
06.01.2022 в 00:33
не став би я їх хвалити. гнила команда, контратаки зривали фолами постійно, знали, що суддєйка допомагати буде
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
06.01.2022 в 00:36
Ну костоломы конечно знатные. Терпеть не могу эти кубки всякие, кому они нужны, только пол команды переломать. Хорошо что играли почти все резервисты
+1
0
sasha_lv (Львів)
06.01.2022 в 00:26
притислі в кінці і алкаяна сдулася. Азар і Марсело-дно
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
06.01.2022 в 00:35
Марсело уже смешон даже с алькоянами.
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0
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