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Без особых проблем. ВИДЕО, как Реал с Луниным в составе прошел Алькояно
Смотреть видео обзор матча Алькояно – Реал, Кубок Испании, 5 января 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Алькояно – Реал, которые встречались в 1/16 финала Кубка Испании. Впервые в сезоне в основе мадридской команды вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Отстоять на ноль не удалось – классный мяч забил форвард хозяев Дани Вега. Но это не помогло во второй раз создать сенсацию (в прошлом сезоне именно Алькояно выбил Реал из турнира), на этот раз сливочные доказали свое преимущество в классе.
Кубок Испании. 1/16 финала
Алькояно – Реал 1:3
Голы: Вега 66, Хосе Хуан 78 аг – Милитао 39, Ассенсио 76,
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