  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Без особых проблем. ВИДЕО, как Реал с Луниным в составе прошел Алькояно
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без особых проблем. ВИДЕО, как Реал с Луниным в составе прошел Алькояно

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Алькояно – Реал, Кубок Испании, 5 января 2022

Без особых проблем. ВИДЕО, как Реал с Луниным в составе прошел Алькояно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Алькояно – Реал, которые встречались в 1/16 финала Кубка Испании. Впервые в сезоне в основе мадридской команды вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Отстоять на ноль не удалось – классный мяч забил форвард хозяев Дани Вега. Но это не помогло во второй раз создать сенсацию (в прошлом сезоне именно Алькояно выбил Реал из турнира), на этот раз сливочные доказали свое преимущество в классе.

Кубок Испании. 1/16 финала
Алькояно – Реал 1:3
Голы: Вега 66, Хосе Хуан 78 аг – Милитао 39, Ассенсио 76,

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Алькояно (Алькой) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
06.01.2022 в 09:37
Пруха у Реала была неимоверная. Игра так себе. Алькояно, конечно, гол-шедевр сотворил. Лунин не выручил, но там и Куртуа бы не выручил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...