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Араухо получил травму в матче с Линаресом
Очередная травма
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании с "Линаресом" (2:1), твиттер команды. Результаты углублённого обследования пока неизвестны, однако по первоначальным данным от врачей футболист получил перелом запястья. Из-за этого повреждения игрок может пропустить несколько месяцев.
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола.
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