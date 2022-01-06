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Араухо сломал руку в матче с Линаресом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Очередная травма

Араухо сломал руку в матче с Линаресом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании с "Линаресом" (2:1), твиттер команды. Результаты углублённого обследования пока неизвестны, однако по первоначальным данным от врачей футболист получил перелом запястья. Из-за этого повреждения игрок может пропустить несколько месяцев.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Комментарии (9)
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Spokoyno (Київ)
06.01.2022 в 16:18
ШО ОПЯТЬ Чи горіла хата - гори й сарай
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.01.2022 в 16:48
Y него перелом второй и третьей пястных костей правой руки. Кстати Френки тоже травмировался в этой игре. У него растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Скоро придётся одалживать у ЛаМасии игроков 14-15 лет
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Барселиниус (землянин)
06.01.2022 в 17:16
Пусть Араухо замотается бинтами, как Бензема и бегает себе дальше. Можно ещё кастет в бинты положить или грузило от удочки или большую гайку.. ну так.. на удачу.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.01.2022 в 17:05
А через 5 дней игра с Реалом. Супер, с таким составом наверное будет 10-0
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Барселиниус (землянин)
06.01.2022 в 17:23
Может Барсе вообще отказаться от участия в Суперкубке в этом году?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.01.2022 в 17:29
Нет смысла. Послезавтра игра на выезде с Гранадой, потом Реал через три дня. Пусть стараются по взрослому, скорее возмужают и руководство что-то для себя возьмёт ( в смысле не деньги, а урок)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.01.2022 в 17:30
Вообще то деньги тоже.)
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Барселиниус (землянин)
06.01.2022 в 17:46
Деньги от благодарных родителей этих детей?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.01.2022 в 18:12
За участие в Суперкубке. А деньги они ото всюду получают. К примеру от Culers и не только в Испании, но и других стран и я один из них
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