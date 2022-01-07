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Хави был шокирован требованиями Дембеле. Он хочет получать 43 миллиона евро в год
Барселона не может договориться о новом контракте с французом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщил, что главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес был шокирован, когда узнал требуемую Усманом Дембеле зарплату – 43 миллиона евро до вычета налогов.
Update #Dembélé: Been told that Xavi was nearly speechless when he got the information what the player demands for a contract extension: €43m before tax per year + €7m add ons. Just one of the reasons why a transfer to #FCBayern is almost impossible. @SkySportNews ????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2022
Сообщается, что такие финансовые аппетиты 24-летнего француза исключили возможность его перехода в "Баварию".
В 2021 году Усман пропустил 157 дней из-за травм, а в этом сезоне всего 9 раз выходил на поле, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает некогда перспективного полузащитника в 30 миллионов евро.
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