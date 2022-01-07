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Хави был шокирован требованиями Дембеле. Он хочет получать 43 миллиона евро в год

Испания
(1 голосов)

Барселона не может договориться о новом контракте с французом

Хави был шокирован требованиями Дембеле. Он хочет получать 43 миллиона евро в год

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщил, что главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес был шокирован, когда узнал требуемую Усманом Дембеле зарплату – 43 миллиона евро до вычета налогов.

Сообщается, что такие финансовые аппетиты 24-летнего француза исключили возможность его перехода в "Баварию".

В 2021 году Усман пропустил 157 дней из-за травм, а в этом сезоне всего 9 раз выходил на поле, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает некогда перспективного полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (8)
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Барселиниус (землянин)
07.01.2022 в 20:28
Дембеле психически больной, неужели не ясно. Я всегда об этом знал и говорил, шо он приторможенный придурок не от мира сего. Послать его на..уй и дело с концом. Пол года потерпеть ещё этого черножопого дятла и послать.. А лучше уже этой зимой продать хоть за какие-то деньги.
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0
0
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NORDOS
07.01.2022 в 20:36
застрелишся чи повісишся якщо його продлять?
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0
0
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NORDOS
07.01.2022 в 20:13
оце дембеле попускає барсу
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.01.2022 в 20:08
Сучасний футбол остаточно перетворюється на цирк, шоу-бізнес та дом-2 з блекджеком та шлю... куртизанками.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.01.2022 в 20:00
ахаха
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0
-2
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Spokoyno (Київ)
07.01.2022 в 19:49
Ще раз підтверджується істина особа з вибриками, краще за все демонструє саме ВИБРИКИ! І Дембеле, який і до Барселони переходив з вибриками, мало чим відрізняється від інших.
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
07.01.2022 в 19:37
За який такий орган?
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+1
-1
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
07.01.2022 в 19:17
Реальная зарплата, которую он заслуживает-6500 грывень в месяц и больничный за свой счёт!
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+5
0


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