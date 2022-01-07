Хави был шокирован требованиями Дембеле. Он хочет получать 43 миллиона евро в год

Дембеле психически больной, неужели не ясно.Я всегда об этом знал и говорил, шо он приторможенный придурок не от мира сего. Послать его на..уй и дело с концом. Пол года потерпеть ещё этого черножопого дятла и послать.. А лучше уже этой зимой продать хоть за какие-то деньги.