Хави был шокирован требованиями Дембеле. Он хочет получать 43 миллиона евро в год

Журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщил, что главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес был шокирован, когда узнал требуемую Усманом Дембеле зарплату – 43 миллиона евро до вычета налогов.

Update #Dembélé: Been told that Xavi was nearly speechless when he got the information what the player demands for a contract extension: €43m before tax per year + €7m add ons. Just one of the reasons why a transfer to #FCBayern is almost impossible. @SkySportNews ????