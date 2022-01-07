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Пике обнародовал свою зарплату в Барселоне. Она в 6 раз меньше, чем говорилось в утечках
Футболисты действительно пошли на большие компромиссы ради клуба прошлым летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике опубликовал в твиттере скриншот из банковского приложения со своей зарплатой – на карту игрока 30 декабря пришло 2 миллиона 300 тысяч евро. Испанец заявил, что это половина годичного оклада.
Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022
Сутками ранее на испанском телевидении эксперты назвали якобы настоящие зарплаты разных футболистов "Барселоны". Согласно их заявлениям Пике получает 28 миллионов евро в год.
Барселона уже осудила подобные выходки и заявила, что суммы были значительно преувеличены.
Напомним, что этим летом несколько футболистов "Барселоны" вместе с Пике пошли на снижение зарплаты из-за сложного финансового положения клуба. "Блаугране" необходимо было сократить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать летних новичков.
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