Пике обнародовал свою зарплату в Барселоне. Она в 6 раз меньше, чем говорилось в утечках

Защитник "Барселоны" Жерар Пике опубликовал в твиттере скриншот из банковского приложения со своей зарплатой – на карту игрока 30 декабря пришло 2 миллиона 300 тысяч евро. Испанец заявил, что это половина годичного оклада.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

Сутками ранее на испанском телевидении эксперты назвали якобы настоящие зарплаты разных футболистов "Барселоны". Согласно их заявлениям Пике получает 28 миллионов евро в год.

Барселона уже осудила подобные выходки и заявила, что суммы были значительно преувеличены.

Напомним, что этим летом несколько футболистов "Барселоны" вместе с Пике пошли на снижение зарплаты из-за сложного финансового положения клуба. "Блаугране" необходимо было сократить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать летних новичков.