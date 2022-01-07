  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пике обнародовал свою зарплату в Барселоне. Она в 6 раз меньше, чем говорилось в утечках
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пике обнародовал свою зарплату в Барселоне. Она в 6 раз меньше, чем говорилось в утечках

Испания
(1 голосов)

Футболисты действительно пошли на большие компромиссы ради клуба прошлым летом

Пике обнародовал свою зарплату в Барселоне. Она в 6 раз меньше, чем говорилось в утечках

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике опубликовал в твиттере скриншот из банковского приложения со своей зарплатой – на карту игрока 30 декабря пришло 2 миллиона 300 тысяч евро. Испанец заявил, что это половина годичного оклада.

Сутками ранее на испанском телевидении эксперты назвали якобы настоящие зарплаты разных футболистов "Барселоны". Согласно их заявлениям Пике получает 28 миллионов евро в год.

Барселона уже осудила подобные выходки и заявила, что суммы были значительно преувеличены.

Напомним, что этим летом несколько футболистов "Барселоны" вместе с Пике пошли на снижение зарплаты из-за сложного финансового положения клуба. "Блаугране" необходимо было сократить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать летних новичков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Жерар Пике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
07.01.2022 в 23:56
Ой, как мило, ой, как на слезу.. На хлеб и на спички.. Ну святой же, ну.
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.01.2022 в 00:20
Во во, у нас бомжи столько получают
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...