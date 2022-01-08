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Барселона работает над продлением контракта и увеличением клаусулы 17-летнего игрока основы

Испания
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Главное – потерпеть

Барселона работает над продлением контракта и увеличением клаусулы 17-летнего игрока основы

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Испанская “Барселона” с октября прошлого года держит часть бюджета для того, чтобы улучшить соглашение 17-летнего полузащитника Гави. "Блауграна" хочет заключить новый контракт с футболистом сроком до лета 2027 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Текущее соглашение между сторонами истекает в конце этого сезона. В нем отмечена клаусула в размере 50 миллионов евро – после подписания нового контракта эта сумма увеличится.

Продление контракта состоится в ближайшее время, Гави хочет остаться в клубе.

Напомним, что полузащитник дебютировал за первую команду "Барселоны" в конце августа прошлого года. На данный момент в его активе один гол и три ассиста в 23 матчах. Также он успел провести четыре встречи за сборную Испании.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Гави в 40 млн евро.

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В статье: Барселона Гави
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Источник:
Fabrizio Romano

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