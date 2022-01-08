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Президент Барселоны уверен, что клуб подпишет Холанда

Испания
(1 голосов)

Где же взять деньги?

Президент Барселоны уверен, что клуб подпишет Холанда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен в подписании нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Функционер сообщил своему ближайшему окружению, что каталонцы купят норвежского форварда.

Ранее специалист уже провел не одну встречу с агентом Эрлинга Мино Райолой. Во время этого обсуждались условия возможного трансфера.

Напомним, ранее стало известно, что Райола гарантировал Лапорте трансфер нападающего, если каталонский клуб найдет для этого нужную сумму.

Как известно, на данный момент "Барселона" не может зарегистрировать на сезон вингера Феррана Торреса, который перешел из "Манчестер Сити". Правила финансового фэйр-плей обязывают "блауграну" еще больше сократить расходы.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
Esport3

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Комментарии (1)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.01.2022 в 16:43
Кабан писдеть не будет значит возьмут, даже в зимнее трансферное окно.
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