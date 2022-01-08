Президент Барселоны уверен, что клуб подпишет Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен в подписании нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Функционер сообщил своему ближайшему окружению, что каталонцы купят норвежского форварда.

Ранее специалист уже провел не одну встречу с агентом Эрлинга Мино Райолой. Во время этого обсуждались условия возможного трансфера.

Напомним, ранее стало известно, что Райола гарантировал Лапорте трансфер нападающего , если каталонский клуб найдет для этого нужную сумму.

Как известно, на данный момент "Барселона" не может зарегистрировать на сезон вингера Феррана Торреса, который перешел из "Манчестер Сити". Правила финансового фэйр-плей обязывают "блауграну" еще больше сократить расходы.