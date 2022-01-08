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Президент Барселоны уверен, что клуб подпишет Холанда
Где же взять деньги?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен в подписании нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Функционер сообщил своему ближайшему окружению, что каталонцы купят норвежского форварда.
Ранее специалист уже провел не одну встречу с агентом Эрлинга Мино Райолой. Во время этого обсуждались условия возможного трансфера.
Напомним, ранее стало известно, что Райола
Как известно, на данный момент "Барселона" не может зарегистрировать на сезон вингера Феррана Торреса, который перешел из "Манчестер Сити". Правила финансового фэйр-плей обязывают "блауграну" еще больше сократить расходы.
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