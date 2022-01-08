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Барса видит в Адама Траоре замену для Дембеле
Если не будет продлен контракт с Усманом
Испанское издание Diario Sport сообщает, что вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре попал в сферу интересов каталонской "Барселоны".
Если руководству "блауграны" так и не удастся продлить контракт с Усманом Дембеле, то клуб рассмотрит вариант с покупкой флангового игрока "волков".
У "Барсы" хорошие отношения с агентом футболиста Жорже Мендешем и "Вулверхэмптоном". Ранее стороны провели сделки по Семеду и Тринкау.
Траоре также хотел бы продолжить свою карьеру в "Барселоне", так как является воспитанником "сине-гранатовых".
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