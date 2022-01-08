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Барса видит в Адама Траоре замену для Дембеле

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Если не будет продлен контракт с Усманом

Барса видит в Адама Траоре замену для Дембеле

Новина українською

Испанское издание Diario Sport сообщает, что вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре попал в сферу интересов каталонской "Барселоны".

Если руководству "блауграны" так и не удастся продлить контракт с Усманом Дембеле, то клуб рассмотрит вариант с покупкой флангового игрока "волков".

У "Барсы" хорошие отношения с агентом футболиста Жорже Мендешем и "Вулверхэмптоном". Ранее стороны провели сделки по Семеду и Тринкау.

Траоре также хотел бы продолжить свою карьеру в "Барселоне", так как является воспитанником "сине-гранатовых".

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В статье: Барселона Адама Траоре
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (3)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.01.2022 в 17:24
Обязательно кого-то брать? Пусть АБВГД бегает. Разницы не будет, зато деньги сэкономите
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Romerik (YNWA)
08.01.2022 в 16:53
А Барса видимо не учится на своих ошибка
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hardcorepwnz (Украина)
08.01.2022 в 17:04
Этот по крайней мере выпускник Ла Масии.
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