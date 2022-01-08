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Леванте победил впервые за 273 дня

Испания
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Первая победа за 27 матчей!

Леванте победил впервые за 273 дня

Twitter LaLigaLowdown

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В матче 20-го тура испанской Ла Лиги "Леванте" дома обыграл "Мальорку" - 2:0. Победный мяч на счету 36-летнего форварда Роберто Сольдадо.

Эта победа стала хозяев первой за 273 дня. С учетом прошлого сезона "Леванте" не побеждал 27 поединков подряд.

На данный момент "Леванте" имеет в своем активе 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Мальорка Леванте (Валенсия)
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Источник:
Twitter LaLigaLowdown

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