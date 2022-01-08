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Леванте победил впервые за 273 дня
Первая победа за 27 матчей!
Twitter LaLigaLowdown
В матче 20-го тура испанской Ла Лиги "Леванте" дома обыграл "Мальорку" - 2:0. Победный мяч на счету 36-летнего форварда Роберто Сольдадо.
Эта победа стала хозяев первой за 273 дня. С учетом прошлого сезона "Леванте" не побеждал 27 поединков подряд.
На данный момент "Леванте" имеет в своем активе 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Источник:Twitter LaLigaLowdown
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