Примера. Ла Реал вернулся в ТОП-4, а Леванте одержал первую победу в сезоне

Неужели это свершилось?! "Леванте" победил в Примере впервые с 10 апреля 2021 года, прервав рекордную серию неудач в истории испанской элиты!

Сегодня фортуна вернула "Лягушкам" много долгов сразу. "Мальорка" не наиграла на поражение. Она заработали пенальти, но Айтор отбил удар Оливана; Фер Ниньо забил, казалось бы, легитимно, но и его гол отменил VAR.

"Леванте", со своей стороны, не мазал. Счет открыл Сольдадо, убежавший на ворота после паса Барди; Моралес удвоил перевес в добавленное время, переиграв двух защитников и вратаря прямо в штрафной. Одному герою "Лягушек" уже 36 лет, другому - 34.

Без помощи молодежи ветеранам во втором круге не обойтись, это точно. Работы в таблице у "Леванте" непочатый край - он последний с 11 очками; до спасительной 17-й строчки еще 6 баллов.

1 - @LevanteUDen's win today in MD20 in #LaLiga is the second ever latest first win in the competition after Sporting de Gijón in season 1997/98 (MD24). Delay. pic.twitter.com/DJUAcQp3Ak — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2022

Касательно "Мальорки", то у нее 20 очков, 15-е место и серия из трех кряду поражений в Ла Лиге. Пора бы островитянам забыть о праздниках и приходить в себя.

20-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Сольдадо, 47, Моралес, 90+7

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Робер, Дуарте (Постиго, 70), Везу, Франкеса - Кампанья (Мелеро, 70), Пепелу (Радоя, 85), Барди (Мальса, 85) - Марти, Сольдадо (Моралес, 58)

"Мальорка": Роман - Маффео (Оливан, 57), Руссо, Седлар, Коста - де Галларета (Абдон, 90+6), Батталья (Хоппе, 74) - Антонио Санчес (Ндиай, 57), Кубо, Льябрес (Севилья, 74) - Ниньо

Предупреждения: Сольдадо, 66, Пепелу, 67, Мирамон, 68 - Маффео, 2

Удаление: Кампанья, 83

Если "Леванте" не выигрывал 27 туров подряд, то "Ла Реал" - лишь 6. Тем не менее, серия неприятная, и баски сегодня из шкуры вон лезли, чтобы ее прервать.

Старания не пропали даром - "Сельта" была смята практически вчистую - до 70-й минуты у "Кельтов" не было даже ударов в сторону ворот. Очень мощно дебютировал на "Аноэте" Рафинья Алькантара - почти все опасные атаки шли через него. Из негатива у хозяев лишь травма Исака - там все выглядело плохо.

Real Sociedad’s Alexander Isak off with right ankle/foot injury.

Inversion mechanism (rolls it).

Expected result: lateral ankle sprain of varying degree

Xrays to rule out fracture #RealSociedad #LaLiga pic.twitter.com/eaXEMzOutf — InjuryMechanisms (@IMechanisms) January 8, 2022

Победный гол провел капитан басков Микель Оярсабаль, который со второй попытки реализовал выход один на один с Дитуро.

Мог "Ла Реал" забивать еще 3-4 раза, но все время что-то мешало. Муньос с убойной позиции головой попал во вратаря; Мерино потряс ударом крестовину; Элустондо отправил мяч куда надо, но, как выяснилось, находился в крошечном офсайде.

Впрочем, 1:0 - тоже победа. Благодаря ей "Сосьедад" вернул себе 4-е место, набрав 33 очка. У "Сельты" 23 балла и 12-я позиция.

20-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:0

Гол: Оярсабаль, 13

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 78), Элустондо, Ле Норман, Муньос - Рафинья (Гуриди, 78), Гевара (Субименди, 88), Мерино - Янузай (Лобете, 78), Исак (Порту, 39), Оярсабаль

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Тиаго Гальярдо, 80), Серви (Нолито, 58) - Аспас, Мина

Предупреждения: Элустондо, 64, Мерино, 90+1 - Мина, 30, Аспас, 72, Тиаго Гальярдо, 73