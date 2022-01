Примера. Ла Реал вернулся в ТОП-4, а Леванте одержал первую победу в сезоне

Неужели это свершилось?! "Леванте" победил в Примере впервые с 10 апреля 2021 года, прервав рекордную серию неудач в истории испанской элиты!

Сегодня фортуна вернула "Лягушкам" много долгов сразу. "Мальорка" не наиграла на поражение. Она заработали пенальти, но Айтор отбил удар Оливана; Фер Ниньо забил, казалось бы, легитимно, но и его гол отменил VAR.

"Леванте", со своей стороны, не мазал. Счет открыл Сольдадо, убежавший на ворота после паса Барди; Моралес удвоил перевес в добавленное время, переиграв двух защитников и вратаря прямо в штрафной. Одному герою "Лягушек" уже 36 лет, другому - 34.

Без помощи молодежи ветеранам во втором круге не обойтись, это точно. Работы в таблице у "Леванте" непочатый край - он последний с 11 очками; до спасительной 17-й строчки еще 6 баллов.

1 - @LevanteUDen's win today in MD20 in #LaLiga is the second ever latest first win in the competition after Sporting de Gijón in season 1997/98 (MD24). Delay. pic.twitter.com/DJUAcQp3Ak