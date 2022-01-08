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Гранада - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Нас ожидает интересное противостояние

Гранада - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Bonilla/NurPhoto

Новина українською

Обе команды подходят к очному матчу со своими удачными сериями: "Гранада" не проигрывает три встречи кряду, "Барса" - четыре. Не факт, что одна из этих полос завершится сегодня, ведь оппоненты могут расписать ничью. Но очевидно, что одни и другие захотят порадовать себя положительными эмоциями в виде победы.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Барселона Гранада
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