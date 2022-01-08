Гранада - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды подходят к очному матчу со своими удачными сериями: "Гранада" не проигрывает три встречи кряду, "Барса" - четыре. Не факт, что одна из этих полос завершится сегодня , ведь оппоненты могут расписать ничью. Но очевидно, что одни и другие захотят порадовать себя положительными эмоциями в виде победы.

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