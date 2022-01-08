Анчелотти: Мы хотим снова играть так, как до Рождества. Реал в довольно хорошей форме

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями перед поединком против "Валенсии" в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги.

"Нам предстоит сыграть с командой, выдавшей хороший отрезок и подготовленной качественно. Мы хотим снова играть так, как делали это до Рождества. Мы в довольно хорошей форме, в состав вернулись некоторые футболисты, и мы сосредоточены на том, чтобы взять три очка.

Говорить, что "Реал" зависим от Винисиуса, – это перебор. Это игрок, который отлично провел первую часть сезона и помог нам добиться ряда побед, как и Бензема и Милитао. Конечно, Вини важен для нас, сейчас он вернулся и находится в хорошей форме, все рады этому.

Азару сейчас не хватает уверенности, которую он демонстрировал прежде. Он все ближе к оптимальному состоянию, и, надеюсь, мы скоро это увидим и на поле", – рассказал коуч "сливочных".