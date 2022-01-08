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Эрик Гарсия не доиграл матч против Гранады

Испания
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Хави заменил защитника из-за травмы

Эрик Гарсия не доиграл матч против Гранады

Новина українською

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде играет против "Гранады" (0:1 - второй тайм).

В начале второго тайма главный тренер "блауграны" Хави сделал незапланированную замену - центральный защитник Эрик Гарсия повредил бедро и покинул поле. Испанца заменил Клеман Лангле. Примечательно, что спустя две минуты француз получил желтую карточку.

В нынешнем сезоне 20-летний Гарсия провел 19 матчей.

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В статье: Барселона Гранада
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