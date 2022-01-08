Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрик Гарсия не доиграл матч против Гранады
Хави заменил защитника из-за травмы
В матче 20-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде играет против "Гранады" (0:1 - второй тайм).
В начале второго тайма главный тренер "блауграны" Хави сделал незапланированную замену - центральный защитник Эрик Гарсия повредил бедро и покинул поле. Испанца заменил Клеман Лангле. Примечательно, что спустя две минуты француз получил желтую карточку.
В нынешнем сезоне 20-летний Гарсия провел 19 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цитаишвили и не только: в Черноморце осталось пятеро арендованных динамовцев
- Миколенко дебютирует за Эвертон в матче Кубка Англии
- Балашов: В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые всё уладят
- Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...