Примера. Гранада - Барселона 1:1. Люк забил, Гави подвел

Подзабытый Люк де Йонг отметился во втором туре кряду, но победить на сей раз "Барсе" не удалось - ее оборона ошиблась в самый решающий момент.

Хави оказался вовсе не таким романтиком, как нам говорили. Увидев, что доминировать "Барса" не в состоянии, он отказался от высокого прессинга, начал по максимуму вязать игру, а в нападении поставил на фактурного тарана - сегодня это работало 85 минут.

Люк де Йонг забил дважды, но его первый гол не засчитали из-за офсайда у кого-то из хавбеков, разыгрывавших мяч на фланге.

8 - @FCBarcelona have scored the most headed goals of any team in @LaLigaEN this season with eight, scoring one more in 20 games in 2021/22 than in the whole of last season (seven). Surprising. pic.twitter.com/M9NdYhuXEP