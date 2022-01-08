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Примера. Гранада - Барселона 1:1. Люк забил, Гави подвел

Испания
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(1 голосов)

Каталонцы провалили концовку

Примера. Гранада - Барселона 1:1. Люк забил, Гави подвел

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Подзабытый Люк де Йонг отметился во втором туре кряду, но победить на сей раз "Барсе" не удалось - ее оборона ошиблась в самый решающий момент.

Хави оказался вовсе не таким романтиком, как нам говорили. Увидев, что доминировать "Барса" не в состоянии, он отказался от высокого прессинга, начал по максимуму вязать игру, а в нападении поставил на фактурного тарана - сегодня это работало 85 минут.

Люк де Йонг забил дважды, но его первый гол не засчитали из-за офсайда у кого-то из хавбеков, разыгрывавших мяч на фланге.

Второй же гол был чистым на 100% - Дани Алвес блестяще навесил, а Люк опять выиграл верх сразу у двух оппонентов, отправив мяч куда надо. Мастерюга!

Был у него еще и удар скорпионом немного выше цели - короче, старался вовсю. Упомянутый Алвес тоже выглядел неплохо, но лишь в нападении - в защите ему ощутимо не хватает скорости. Дембеле много брал на себя, но жадничал; молодежь сконцентрировалась на обороне, Депай снова разочаровал - вот, кажется, все.

Хави мог быть доволен - у "Гранады" за 89 минут был всего один явный шанс забить, и то Дарвин Мачис, пройдя Алвеса, не прошил низовым ударом тер Штегена - Марк-Андре сыграл великолепно.

Кто бы мог подумать, что идиллию "Барсы" разрушит Гави? Тинэйджер заработал две желтые - и это уничтожило еще хрупкий баланс в игре "Кулес". Гол Пуэртаса после энного стандарта в концовке выглядел и ожидаемым, и логичным - настолько прижались к воротам каталонцы.

В таблице у них после ничьи 32 очка - и это шестое место; до зоны ЛЧ, впрочем, всего лишь два балла. Касательно "Гранады", она на своем месте - 12-я с 24 очками.

20-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Барселона" - 1:1

Гол: Пуэртас, 89 - Люк де Йонг, 57

"Гранада": Масимиану - Кини (Бакка, 84), Виктор Диас (Дуарте, 68), Торенте, Нева (Эскудеро, 84) - Пуэртас, Милья, Гоналон (Монторо, 62), Мачис (Колладо, 68) - Молина, Суарес

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 54), Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, Гави - Дембеле (Санс, 82), Люк де Йонг (Депай, 61), Ютгла (Абде, 61)

Предупреждения: Гоналон, 31, Бакка, 90+2 - Гави, 22, Ленгле, 56, Депай, 69, Абде, 83

Удаление: Гави, 79

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В статье: Люк де Йонг Барселона Гранада
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Комментарии (34)
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Dr. House (Поділля)
08.01.2022 в 22:54
Жду когда появится Грузчик и напишет: а что, сегодня Барса играла?
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 22:59
Алканавт знову не дивився гру...
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
08.01.2022 в 22:12
Барселонам это уже хронический пациент. И на лечение уйдут годы. Старая система себя изжила, новую строить некому. И не на что. денег нет. А за честь играть в Барселоне уже никто не честь не считает. Бабло вперёд и много!
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+2
-5
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.01.2022 в 22:22
И самое обидное, что тех кто из-за денег лопатой не выгонишь.
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+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2022 в 22:00
Я понимаю, чувства Барсы в их избытке Но не кричи шалава и не дрожи Пора подсчитывать убытки А не хвататься за ножи Вернись из состоянья транса Пойми, что ты давно уже банкрот Оставим Лапорте две копейки на балансах А остальные кинем все в народ Банкротство-- повод для сатиры Богатство не иконостас Ну, хрен с ним, продадите вы квартиры Пока не продали из клуба вас Чтоб загасить процент и тело Я вижу здесь одно лишь "Но" Вы все бабло пускали в игры гейские, бухло А спустили лучше б в казино....
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+3
-6
avatar
NORDOS
08.01.2022 в 22:51
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
08.01.2022 в 21:58
ШО ТО БУЛО ЛЮК це ознака, що в Барселоні все КЛАС навіть він може забивати може... чи КАРАУЛ кращий голеадор ЛдЙо На жаль рахунок все ж таки відповідає грі Знов останню чверть матчу гравці Барселони ПІДСІЛИ чи скоріш ПРОВАЛИЛИ! Ну і для чМосек от як суддя може вплинути на гру, посадивши одну команду "на свисток", а другий надаючи право грати у контактний футбол! Це ознака, що Барселона вже не є абсолютний Гранд... до того ж з "бунтівного регіону", тому рефері був більш лояльним до ГОСПАДАРІВ... ну може Піке всучивши необов'язкову першу картку другу не видав.
Ответить
+5
-7
Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 22:01
Протри перископ, Моська...
Ответить
+7
-5
avatar
NORDOS
08.01.2022 в 22:52
+4
-1
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.01.2022 в 21:58
Пока клуб не выйдет из финансового кризиса делов не будет! На молодежь надежды мало, может когда подрастут и будет толк, а может и нет. В общем, пока бабки не зашуршат, так и будем болтаться в середняках (((
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+6
-2
oda1979 (Запорожье)
08.01.2022 в 22:13
Точняк. Срочно нужен принц с нефтью и лярдами на счету. Только после такого Барселона перестанет быть Барселоной.
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+1
-5
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.01.2022 в 22:17
Про прынца ты перегнул конечно, а вот выход из финансового кризиса очень поможет вернуть прежние позиции.
+4
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2022 в 21:53
Уже три, или четыре раза подряд не могут обыграть Гранаду. Не хорошо получается.
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+5
-2
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NORDOS
08.01.2022 в 22:53
не заслуговують от і не можуть навіть з допомогою арбітрів. за карму!
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
08.01.2022 в 21:50
А где Алень? После проигрыша Реала Хетафе он как в брачном сезоне прыгал и ржал на ветке, попутно восхваляя Хави-Гави и прочих барсотушек?
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+6
-5
Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 21:51
Бодає стіну рогами...
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+6
-5
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
08.01.2022 в 21:46
Дисципліну в команді реально потрібно підтягувати. Невпевнений, що Хаві з цим справиться. Грали дуже брудно. В один момент зловив себе на думці, щоб Барселона програла.
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+4
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2022 в 21:54
Молодёжь. Ошибок ещё много наделают.
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+5
-1
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йоперний театр (Наш футбол)
08.01.2022 в 21:55
Ну не знаю. Тогда Пике и Алвес вечно молодьіе.
+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2022 в 22:08
Я имел ввиду удалённого.)
+4
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
08.01.2022 в 22:17
+2
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.01.2022 в 21:36
Тьфу,мля
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 21:34
Якби не продажний судєйка, то Гранада перемогла би...
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+5
-5
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hardcorepwnz (Украина)
08.01.2022 в 21:38
Просто судья не захотел 2 красные давать. Пике на нее заработал точно, первый раз в грязный подкат сзади прилетел, второй раз опоздал и наступил на ногу Бакке.
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+4
-5
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Spokoyno (Київ)
08.01.2022 в 22:10
Та там взагалі у першому потрібно всіх гостей додому відправити... бо бідний судейка втомився свистіти
+5
-5
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.01.2022 в 21:31
Кто тут не верил в Люка Де Йонга? С Мальоркой и Гранадой 2 касания - 2 гола, и уже заявочка на Пичичи. Зря смеялись над Куманом, а он то знал, что будущее Барселоны в "Биться-бороться", а не в вот этой вашей кройфщине и тики-таке. Даже Гвардиола сказал, что тики-така отстой. Вот и Дани Алвес встал в систему как влитой. И навесики исполняет, и в подкаты стелиться, и поваляться не разучился, и время потянуть, и с арбитром поговорить. Все молодцы. Дариану на ушко нашептали, что тут Месси через пару лет возвращаться собирается, так они под него уже навесы отрабатывают. Красавцы, что сказать.
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+7
-5
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NORDOS
08.01.2022 в 21:30
давно так не вболівав за ліву команду типу Гранади. арбітр - шлюха продажна! дозволяло ламати гравців Гранади. піке, бускетсу, алвесу, гаві червоні мають бути! клоуни тупорилі!
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+5
-6
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.01.2022 в 21:33
Я в конце матча отходил, прихожу, а там в желтых футболках Кадис как всегда автобусом стоит, лупят сзади по ногам, валяются, спорят, жалуются. Присмотрелся - а это Барселона в желтых футболках.
Ответить
+6
-6
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
08.01.2022 в 21:29
Гаві - зірка недоношена, ідіот.
Ответить
+2
-5
avatar
NORDOS
08.01.2022 в 21:32
як і всі в барсі! починаючи гравцями і закінчуючи президентом та тренером, який ставить вонючий крисячий футбол!
Ответить
+6
-6
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
08.01.2022 в 21:34
Та заткнись вже, чепушило кончене.
+7
-8
avatar
NORDOS
08.01.2022 в 21:35
забув! і фанати також
+6
-6
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
08.01.2022 в 21:40
Ну і чого ти добиваєшся, мавпа? Скачеш по гілках Барселони, спокою не можеш знайти. Потухни вже.
+7
-6
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.01.2022 в 21:55
Да это желтопузый nugap неугомонный, как и его папка длбб.
+5
-5


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