Примера. Гранада - Барселона 1:1. Люк забил, Гави подвел

Подзабытый Люк де Йонг отметился во втором туре кряду, но победить на сей раз "Барсе" не удалось - ее оборона ошиблась в самый решающий момент.

Хави оказался вовсе не таким романтиком, как нам говорили. Увидев, что доминировать "Барса" не в состоянии, он отказался от высокого прессинга, начал по максимуму вязать игру, а в нападении поставил на фактурного тарана - сегодня это работало 85 минут.

Люк де Йонг забил дважды, но его первый гол не засчитали из-за офсайда у кого-то из хавбеков, разыгрывавших мяч на фланге.

8 - @FCBarcelona have scored the most headed goals of any team in @LaLigaEN this season with eight, scoring one more in 20 games in 2021/22 than in the whole of last season (seven). Surprising. pic.twitter.com/M9NdYhuXEP — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2022

Второй же гол был чистым на 100% - Дани Алвес блестяще навесил, а Люк опять выиграл верх сразу у двух оппонентов, отправив мяч куда надо. Мастерюга!

Был у него еще и удар скорпионом немного выше цели - короче, старался вовсю. Упомянутый Алвес тоже выглядел неплохо, но лишь в нападении - в защите ему ощутимо не хватает скорости. Дембеле много брал на себя, но жадничал; молодежь сконцентрировалась на обороне, Депай снова разочаровал - вот, кажется, все.

Хави мог быть доволен - у "Гранады" за 89 минут был всего один явный шанс забить, и то Дарвин Мачис, пройдя Алвеса, не прошил низовым ударом тер Штегена - Марк-Андре сыграл великолепно.

1 - At 17 years and 156 days, Gavi ???????? has become the second youngest player to be sent off in @LaLigaEN in the 21st century, after Marc Muniesa ???????? against Osasuna in May 2009 (17 and 57), both with Barcelona. Vigour. pic.twitter.com/hE83gUimyO — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2022

Кто бы мог подумать, что идиллию "Барсы" разрушит Гави? Тинэйджер заработал две желтые - и это уничтожило еще хрупкий баланс в игре "Кулес". Гол Пуэртаса после энного стандарта в концовке выглядел и ожидаемым, и логичным - настолько прижались к воротам каталонцы.

В таблице у них после ничьи 32 очка - и это шестое место; до зоны ЛЧ, впрочем, всего лишь два балла. Касательно "Гранады", она на своем месте - 12-я с 24 очками.

20-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Барселона" - 1:1

Гол: Пуэртас, 89 - Люк де Йонг, 57

"Гранада": Масимиану - Кини (Бакка, 84), Виктор Диас (Дуарте, 68), Торенте, Нева (Эскудеро, 84) - Пуэртас, Милья, Гоналон (Монторо, 62), Мачис (Колладо, 68) - Молина, Суарес

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 54), Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, Гави - Дембеле (Санс, 82), Люк де Йонг (Депай, 61), Ютгла (Абде, 61)

Предупреждения: Гоналон, 31, Бакка, 90+2 - Гави, 22, Ленгле, 56, Депай, 69, Абде, 83

Удаление: Гави, 79