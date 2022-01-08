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Реал - Валенсия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(2 голосов)

Лунин в запасе

Реал - Валенсия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

"Реал" всё ещё лидирует в таблице испанского чемпионата, но преимущество в пять очков над "Севильей" может растаять очень быстро, поэтому оступаться нельзя. "Валенсия" в трёх крайних гостевых встречах неизменно набирала очки, правда дома у "сливочных" из шести последних матчей не проиграла только раз.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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