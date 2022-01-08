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Реал - Валенсия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Лунин в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Реал" всё ещё лидирует в таблице испанского чемпионата, но преимущество в пять очков над "Севильей" может растаять очень быстро, поэтому оступаться нельзя. "Валенсия" в трёх крайних гостевых встречах неизменно набирала очки, правда
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