Реал - Валенсия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Реал" всё ещё лидирует в таблице испанского чемпионата, но преимущество в пять очков над "Севильей" может растаять очень быстро, поэтому оступаться нельзя. "Валенсия" в трёх крайних гостевых встречах неизменно набирала очки, правда дома у "сливочных" из шести последних матчей не проиграла только раз.

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