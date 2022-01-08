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Бускетс о ничьей с Гранадой: Мы должны продолжать расти. Мы играем все лучше, надежнее

Испания
(1 голосов)

Хавбек "блауграны" подвел итоги выездной ничьи

Бускетс о ничьей с Гранадой: Мы должны продолжать расти. Мы играем все лучше, надежнее

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился мыслями после выездной ничьи с "Гранадой" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги.

"Думаю, что во втором тайме мы должны были больше владеть мячом, забив гол. Нужно было выжидать, пока не появятся свободные зоны. Но соперник вынуждал нас действовать быстро. В некоторых случаях не стоило так спешить на завершающих этапах атак.

После удаления ситуация стала сложнее, ход игры полностью изменился. В эпизоде перед голом мы вообще остались вдевятером из-за проблем у Дани Алвеса. Жаль.

Я не знаю, что ждет Люка де Йонга в дальнейшем, но он очень полезный футболист. У него есть специфические навыки. Надеюсь, он сможет помогать нам и дальше.

Мы должны продолжать расти. Мы играем все лучше, надежнее. Надеюсь, мы сможем и дальше развиваться, особенно когда вернутся выбывшие футболисты. Мы должны смотреть только вперед.

Против "Реала" в Суперкубке Испании нас ждет очень сложный матч. У нас будут шансы на победу, если мы будем играть хорошо, и к этому мы и будем стремиться", – рассказал Бускетс.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Гранада
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
08.01.2022 в 22:49
Ага! Играете всё лучше, и у́держу прям этому нет!
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