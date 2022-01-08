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Тер Штеген провел свой 200-й матч в Ла Лиге

Испания
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Марк-Андре стал 4-м немцем в истории, которому покорилась данная отметка

Тер Штеген провел свой 200-й матч в Ла Лиге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Гранадой" - 1:1.

Ворота "блауграны" в этом поединке защищал Марк-Андре тер Штеген. Эта игра стала для голкипера 200-й в рамках национального первенства Испании.

Таким образом, вратарь стал 4-м немцем, которому удалось покорить данный рубеж. До этого отметку в 200 матчей преодолели Бернд Шустер (316 матчей), Тони Кроос (228) и Ули Штилике (215).

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Гранада
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Источник:
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