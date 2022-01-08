А как же тики-така? Барса - лидер Ла Лиги по голам со второго этажа

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Гранадой" - 1:1.

Забитым мячем за "сине-гранатовых" отметился Люк де Йонг - голландец поразил ворота хозяев поля ударом головой.

У "Барсы" уже 8 голов головой в нынешнем сезоне чемпионата Испании - это лучший показатель в первенстве. За всю прошлую кампанию каталонцы лишь 7 раз забивали подобным образом.