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Хави: Я увидел проявление не сильных сторон соперника, а наших слабостей
Наставник "блауграны" высказался после выездной ничьи
Marca / Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал итог
"Жаль, но мы сами ошибались. Нам не хватает опыта, и удаление создало нам проблемы. Я увидел проявление не сильных сторон соперника, а наших слабостей. Во втором тайме мы должны были держать игру под контролем.
Мы должны создавать больше моментов для того, чтобы побеждать. Если мы хотим расти, то пора уже начинать. Мы рассержены из-за того, что потеряли два жизненно важных очка.
Люк де Йонг является игроком нашей команды, как и остальные. Он профессионал. Я в восторге от того, что он забил. Но нам также нужно следить за зарплатами из-за наличия потолка. Опыт и мастерство приходят в результате выступлений. Сейчас от Гави нельзя требовать большего", – рассказал коуч "сине-гранатовых".
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