Бензема забил 300 голов за Реал. Только у троих игроков больше

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" дома побеждает "Валенсию" (2:0 - второй тайм).

Счет в поединке под занавес первого тайма открыл капитан "сливочных" Карим Бензема. Этот забитый мяч стал для форварда 300-м в футболке королевского клуба. Для этого французу понадобилось провести за мадридцев 584 игры.

Только у Альфредо Ди Стефано, Рауля и Криштиану Роналду голов больше - 308, 323 и 450, соответственно.

В текущем сезоне во всех турнирах 34-летний Карим провел 25 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и 8 ассистов.