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Бензема забил 300 голов за Реал. Только у троих игроков больше
Для этого французу понадобилось 584 матча
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" дома побеждает "Валенсию" (2:0 - второй тайм).
Счет в поединке под занавес первого тайма открыл капитан "сливочных" Карим Бензема. Этот забитый мяч стал для форварда 300-м в футболке королевского клуба. Для этого французу понадобилось провести за мадридцев 584 игры.
Только у Альфредо Ди Стефано, Рауля и Криштиану Роналду голов больше - 308, 323 и 450, соответственно.
В текущем сезоне во всех турнирах 34-летний Карим провел 25 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и 8 ассистов.
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