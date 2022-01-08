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Бензема забил 300 голов за Реал. Только у троих игроков больше

Испания
(2 голосов)

Для этого французу понадобилось 584 матча

Бензема забил 300 голов за Реал. Только у троих игроков больше

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" дома побеждает "Валенсию" (2:0 - второй тайм).

Счет в поединке под занавес первого тайма открыл капитан "сливочных" Карим Бензема. Этот забитый мяч стал для форварда 300-м в футболке королевского клуба. Для этого французу понадобилось провести за мадридцев 584 игры.

Только у Альфредо Ди Стефано, Рауля и Криштиану Роналду голов больше - 308, 323 и 450, соответственно.

В текущем сезоне во всех турнирах 34-летний Карим провел 25 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и 8 ассистов.

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В статье: Карим Бензема Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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Источник:
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.01.2022 в 23:51
Красавчик! В цьому сезоні сезоні не тільки на третє місце вийде, а може ще й за друге побориться, якщо буде продовжувати в такому темпі в усіх турнірах
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