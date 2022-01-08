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Примера. Реал - Валенсия 4:1. Пенальти спорный, победа Мадрида - нет

Испания
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(1 голосов)

Винисиус и Бензема порешали

Примера. Реал - Валенсия 4:1. Пенальти спорный, победа Мадрида - нет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Фанаты "Валенсии", "Барселоны" и даже сам Жерар Пике еще во время матча начали клеймить в Twitter арбитра, мол, подсудил "Реалу" в эпизоде с пенальти.

Возможно, они и правы - фол на Каземиро выглядел спорно; уж больно картинно падал бразилец - в лучших традициях Рахима Стерлинга. С другой стороны, кто назовет сегодняшнюю победу "Реала" несправедливой?

До перерыва "Валенсии" вообще не было на поле - моменты создавали только хозяева. Эдер Милитао выиграл верх - здорово сыграл Силлессен. Бензема расстреливал ворота со средней - промахнулся на пару сантиметров. Модрич мощно бил - попал в перекладину.

Гол назревал - и пенальти лишь подытожил ужасный тайм для "Летучих мышей", которые выглядели осиротело без своего капитана Карлоса Солера.

И нет, вторая половина ничего не изменила. Винисиус удвоил счет, прорвавшись через всех защитников сразу - ну где это видано? После этого бразилец еще и дубль оформил, добив мяч в сетку в контратаке.

"Валенсия" почти не сопротивлялась, и пенальти за фол Менди - большая удача для "Летучих мышей"; он помог им хоть немного сохранить лицо. Куртуа отразил удар с точки от Гедеша, но сам же Гонсалу головой добил мяч в сетку - 3:1.

Анчелотти перед матчем говорил, что "хочет вернуть "Реалу" форму, которая была до Рождества" - и судя по четвертому голу Бензема с этим все в порядке. Вернулся Винисиус - вернулся и Мадрид, все просто.

В таблице "Реал" по-прежнему первый с 49 очками - отрыв от "Севильи" снова достиг 8 баллов. "Валенсия" как была, так и осталась 9-й с 28 баллами.

20-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Валенсия" - 4:1

Голы: Бензема, 43 (с пенальти), 88, Винисиус, 52, 61 - Гедеш, 76

"Реал": Куртуа - Васкес (Начо, 87), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Себальос, 70), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос - Асенсио, Бензема (Иско, 89), Винисиус (Вальверде, 87)

"Валенсия": Силлессен - Пиччини (Ирансо, 77), Диахаби, Альдерете, Гайя - Элдер Кошта (Маркос Андре, 66), Гильямон, Васс, Гедеш - Гомес (Киндреди, 66, Вальехо, 83), Муса (Черышев, 66)

Предупреждения: Каземиро, 14, Милитао, 26, Менди, 75 - Пиччини, 51, Муса, 58, Черышев, 84

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В статье: Реал (Мадрид) Валенсия
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Комментарии (28)
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oda1979 (Запорожье)
09.01.2022 в 01:00
Как говориться на классе. Жаль что отбитый Куртуа пенальти таки в ворота закатился..
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+4
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.01.2022 в 00:30
Чемпіонська гра! Бензема і Вінісіус чи не найкращий тандем нападників наразі в світі. У Бензема 17+7, у Віні 12+4. На двох вже 40 результативних дій!!!
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+5
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2022 в 00:30
Шо, закляті, перемогли таки? От молодці. Барселініус же казав, шо будете чемпіонами, значить воно так і буде. Шкода, шо інтриги ніякої нема.
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
09.01.2022 в 00:33
Почему . Есть интрига за 4 место. Хорошая конкуренция там
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+4
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.01.2022 в 01:16
Что уже гитлер капут !!!
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.01.2022 в 00:19
Наказали Валенсию как щенят непослушных. Интересно, как Барса сможет противостоять 12го? Интересно, посмотрим.)
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+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:25
Ну рецепт победы над Реалом известен, только Барселона не будет так играть
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.01.2022 в 00:35
Ну понятное дело, что скорее Барселону в Июне снегом засыпет, чем Барса автобус у ворот поставит. Вот я и думаю сколько мячей выгребут.))
+2
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.01.2022 в 00:38
Чого так категорично? Ось Барса вдома проти Баварії автобус ставила, ні разу по воротам не вдарила і лише 0:3 згоріла. Це ж не 2:8, правда?
+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.01.2022 в 00:43
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Немного уточню. Там Барса не ставила автобус по своей воле, а Бавария слепила из них автобус и не позволяла игрокам из него выйти.)
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
09.01.2022 в 00:09
Браво. Прекрасная игра, убедительная победа, еще и мало забили. Причем, над сильным соперником (это не Осасуна, Кадис или Хетафе). Объяснение простое - соперник уважает в первую очередь, себя и не ставит автобус. Но главное, на эту игру удалось собрать оптимальный состав. Этот состав очень силен и почти идеально сыгран. И ложка дёгтя. Увы, этому составу нет альтернативы. Модрич, Каземиро, Кроос, Милитао, и особенно Бензема и Винисиус - практически "не заменяемые". Потеря любого из них чревата потерями очков. И с этим надо что-то делать. Особенно, если хотеть побеждать в Лиге Чемпионов не только ПСЖ, но и дальше.
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+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:18
Ну одни считают, что футбол это открытая игра, где нужно и самому играть, и другому давать. Другие жаждут результата любой ценой, и это их право, но конечно от этих автобусов уже тошнит. Каждый второй матч Реала - вот это сидение соперника вдесятером за линией мяча. Ну сейчас хоть немного отдохнем, на суперкубке вроде автобусов не предвещается) А касаемо альтернативы состава, ну да. Особенно альтернативы требует полузащита. Вот Себальос, не такой уж и деревянный футболист, когда-то большие надежды подавал, сегодня вышел что-то там сразу начал придумывать, пятками пасы давать. Но не дадут же ему раскрыться. Здесь чтобы в состав встать, нужно как Винисиус, выпить ведро крови и съесть пуд соли. А вот так удачный матч, потом 3 неудачных, потом пол года травмы, это можно у Азара и Асенсио спросить. Надеюсь хоть Камавинга таким не будет, а пойдет по пути Вини.
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+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
09.01.2022 в 00:36
Очень надеюсь, что Камавинга вырастет в нечто стоящее. В Винисиуса я верил практически иррационально - и результат есть уже. Но я верю в его дальнейший рост. Только лень или травмы могут помешать ему стать великим.
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:59
Плюсую и по Каме, и по Вини
+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:00
А Жерару Пике после собственного перформанса в матче с Гранадой, стоило бы помолчать. А то возьмут судьи, и начнут судить хорошо, и тогда Барселона будет в каждом матче терять очки, а Пике сыграет всего половину матчей в чемпионате, потому что его будут постоянно удалять за грязные подкаты сзади.
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+4
-2
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NORDOS
09.01.2022 в 00:05
ну те, що піке після матчу поліз в твіттер ізригувати жєлчь, багато говорить про нього як про людину та і взагалі класно Бензема всіх заткнув - четвертий гол просто цукерочка
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-2
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:11
Я как бы не спорю, что пенальти не железобетонный, но какое до этого дело Жерару Пике, вот это мне не понятно. Вечно свое лицо сует куда не надо, я что-то не припомню у нас вот таких твиттерных балаболов. У них там постоянно то Пике, то Видаль, то Суарес. За своей игрой пусть следит и думает как из задницы вылазить, в которой их команда плотно сидит.
+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:13
И если уж про спорные пенальти, это первый пенальти в пользу Мадрида наверное за год. Сколько еще не назначали на одном только Винисиусе - десятки. Так что ничего страшного, даже если Каземиро сам уткнулся в ногу соперника. Как говорится, по совокупности заработали.
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-2
metall5291 (Kharkiv)
09.01.2022 в 00:17
Про такие пенальти я говорю: "Мы сами не просили, но нам дали. Так что делать? Отказываться???". А про то, сколько законных не дали -согласен на все 100%.
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+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
08.01.2022 в 23:57
Вот что бывает, когда с Мадридом начинают играть в открытый футбол. Папе Карло еще бы придумать что-то против автобусов, и у этой команды вообще не было бы преград. По крайней мере, в Ла Лиге.
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metall5291 (Kharkiv)
09.01.2022 в 00:14
Здесь вопрос глубины состава (или длинны скамейки, как кому нравится). Нужны парни таранного типа, не обремененные техникой, типа Карстена Янкера (был такой в Баварии).
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:23
Помню Янкера, и как он меня малого до слез довел своим голом в ворота Динамо Когда 3-3 в Киеве. Ну а в Реале такого добротного запасного нападающего уже давно нет. Мората был в сезоне 16/17, пока не заболел звездной болезнью. В тот сезон неплохо ротация работала и взяли ЛЧ и Ла Лигу.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.01.2022 в 00:46
Здесь всё просто, как например в токарном деле. По хрупкому металлу, по вязкому металлу, по цветному, и по простой стали нужны разные резцы и разные режимы. Выпускать Бензема и Вини против "автобусов" - это рисковать ими и ломать их. Один -два Янкера точно нужны.
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 00:58
Да вот Йович - это идеальный Янкер. Здоровый детина с умением прикрывать мяч и бить головой. Но никак из него нормального игрока не сделают, да и практику игровую давать не получается. Вот недавно была парочка удачных матчей у него, но теперь снова прочно за Каримом. Видимо мощный таранный форвард, это уже будет Холанд))
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metall5291 (Kharkiv)
09.01.2022 в 01:00
Да, похоже это будет именно Холланд. И он, выходит, нужнее Реалу, чем Мбаппе.
0
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hardcorepwnz (Украина)
09.01.2022 в 01:14
Наверное да, но Мбаппе сюда все равно придет с большой долей вероятности. А дальше тренеру предстоит все это заставить работать, чтобы и новички вписались, и Винисиуса не загубили. Надеюсь это будет Анчелотти, он такую работу отлично выполняет, даже 3 ЛЧ Зидана, это все на базе работы Папы Карло.
0
0
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NORDOS
08.01.2022 в 23:56
Супер! новорічні свята в Мадриді скінчилися - почалися свята для вболівальників
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-2
Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 23:56
Тотальна перевага Реалу...Треба їм ігри з аутсайдерами відміняти...
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-2


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