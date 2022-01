Примера. Реал - Валенсия 4:1. Пенальти спорный, победа Мадрида - нет

Фанаты "Валенсии", "Барселоны" и даже сам Жерар Пике еще во время матча начали клеймить в Twitter арбитра, мол, подсудил "Реалу" в эпизоде с пенальти.

Возможно, они и правы - фол на Каземиро выглядел спорно; уж больно картинно падал бразилец - в лучших традициях Рахима Стерлинга. С другой стороны, кто назовет сегодняшнюю победу "Реала" несправедливой?

До перерыва "Валенсии" вообще не было на поле - моменты создавали только хозяева. Эдер Милитао выиграл верх - здорово сыграл Силлессен. Бензема расстреливал ворота со средней - промахнулся на пару сантиметров. Модрич мощно бил - попал в перекладину.

300 - Karim @Benzema ???????? has scored 300 goals in 584 appearances for @realmadriden in all competitions, becoming the fourth player to reach that milestone in club's history, after Cristiano Ronaldo ???????? (450), Raúl González Blanco ???????? (323) and Alfredo Di Stéfano ???????????????? (308). Olympus. pic.twitter.com/pdXNzfh1Cc

Гол назревал - и пенальти лишь подытожил ужасный тайм для "Летучих мышей", которые выглядели осиротело без своего капитана Карлоса Солера.

И нет, вторая половина ничего не изменила. Винисиус удвоил счет, прорвавшись через всех защитников сразу - ну где это видано? После этого бразилец еще и дубль оформил, добив мяч в сетку в контратаке.

"Валенсия" почти не сопротивлялась, и пенальти за фол Менди - большая удача для "Летучих мышей"; он помог им хоть немного сохранить лицо. Куртуа отразил удар с точки от Гедеша, но сам же Гонсалу головой добил мяч в сетку - 3:1.

20 - Thibaut Courtois ???????? has saved 20 of the last 23 shots on target he has faced for @realmadriden in @LaLigaEN and 17 of the last 18 at the Santiago Bernabéu, conceding only Gonçalo Guedes' ???????? goal. Giant. pic.twitter.com/wVSnupAfFf