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Ещё один игрок Барселоны вылетел на длительное время из-за травмы

Испания
(1 голосов)

А кому играть?

Ещё один игрок Барселоны вылетел на длительное время из-за травмы

Новина українською

Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия получил серьезную травму в ходе матча 20-го тура Ла Лиги с "Гранадой" (1:1). Клуб сообщил, что повреждение бедра уже подтверждено. Футболист пропустит, как минимум, пять недель.

Напомним, на 53-й минуте поединка игрок получил травму задней поверхности правого бедра во время выбивания мяча, и уже спустя минуту был заменен.

Таким образом, Эрик Гарсия точно не поможет "блаугране" в матче полуфинала Суперкубка Испании с "Реалом", который состоится 12 января в Саудовской Аравии.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Гранада Эрик Гарсия
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Комментарии (5)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.01.2022 в 16:59
Когда уже хорошие новости будут?
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+2
-1
Степан Ставицкий (Энергодар)
09.01.2022 в 16:47
Скоро Хави карьеру возобновит
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0
0
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Барселиниус (землянин)
09.01.2022 в 17:26
А почему бы и нет. Играющим тренером. Вон Алвеш играет ведь. Через год Месси подтянется.. Пике, Альба, Буся в наличии... Иньеста может быть тряхнёт стариной.. и загремит снова Барса, уууххх!
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
09.01.2022 в 17:33
ще Бейла з Азаром у Реала купите-взагалі all stars вийде...
0
-3
SoLoMoN1607 (N .K)
09.01.2022 в 17:38
Роналдиньо с тюряги выпустят
0
-3


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