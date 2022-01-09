Ещё один игрок Барселоны вылетел на длительное время из-за травмы

Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия получил серьезную травму в ходе матча 20-го тура Ла Лиги с "Гранадой" (1:1). Клуб сообщил, что повреждение бедра уже подтверждено. Футболист пропустит, как минимум, пять недель.

Напомним, на 53-й минуте поединка игрок получил травму задней поверхности правого бедра во время выбивания мяча, и уже спустя минуту был заменен.

Таким образом, Эрик Гарсия точно не поможет "блаугране" в матче полуфинала Суперкубка Испании с "Реалом", который состоится 12 января в Саудовской Аравии.