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Ещё один игрок Барселоны вылетел на длительное время из-за травмы
А кому играть?
Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия получил серьезную травму в ходе матча 20-го тура Ла Лиги с "Гранадой" (1:1). Клуб сообщил, что повреждение бедра уже подтверждено. Футболист пропустит, как минимум, пять недель.
Напомним, на 53-й минуте поединка игрок получил травму задней поверхности правого бедра во время выбивания мяча, и уже спустя минуту был заменен.
Таким образом, Эрик Гарсия точно не поможет "блаугране" в матче полуфинала Суперкубка Испании с "Реалом", который состоится 12 января в Саудовской Аравии.
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