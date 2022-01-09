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В погоне за Реалом помогают голы пяткой. ВИДЕО, как Севилья эффектно одолела Хетафе

Испания
(1 голосов)

Севилья - Хетафе ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

В погоне за Реалом помогают голы пяткой. ВИДЕО, как Севилья эффектно одолела Хетафе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Реал" заявляет о немалых амбициях на чемпионство, а "Барселона" и "Атлетико" не могут противоречить мадридцам. Но "Севилья" держит интригу. Команда Хулена Лопетеги отстает от лидера на пять очков, но имеет матч в запасе. В 20-м туре нервионцы одолели "Хетафе" благодаря одному-единственному голу, но какому! Рафа Мир забил пяткой.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Примеры.

20-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Рафа Мир, 22

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В статье: Севилья "Хетафе"
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