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В погоне за Реалом помогают голы пяткой. ВИДЕО, как Севилья эффектно одолела Хетафе
Севилья - Хетафе ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" заявляет о немалых амбициях на чемпионство, а "Барселона" и "Атлетико" не могут противоречить мадридцам. Но "Севилья" держит интригу. Команда Хулена Лопетеги отстает от лидера на пять очков, но имеет матч в запасе. В 20-м туре нервионцы одолели "Хетафе" благодаря одному-единственному голу, но какому! Рафа Мир забил пяткой.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Примеры.
20-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Рафа Мир, 22
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