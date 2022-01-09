В погоне за Реалом помогают голы пяткой. ВИДЕО, как Севилья эффектно одолела Хетафе

"Реал" заявляет о немалых амбициях на чемпионство, а "Барселона" и "Атлетико" не могут противоречить мадридцам. Но "Севилья" держит интригу. Команда Хулена Лопетеги отстает от лидера на пять очков, но имеет матч в запасе. В 20-м туре нервионцы одолели "Хетафе" благодаря одному-единственному голу, но какому! Рафа Мир забил пяткой.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Примеры.

20-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Рафа Мир, 22