Примера. Осасуна победила впервые за три месяца, а баскское дерби испортил дождь

Сегодня на "Мендисорросе" было ужасно все - холодный непрекращающийся дождь, лужа вместо газона, игра от обеих команд. Что говорить, если первого удара в створ ворот пришлось ждать 50 минут?

Наверное, за такой перфоманс поражение надо засчитывать обеим командам - так все было плохо. Операторы трансляции выкручивались, как могли, по 5-6 раз повторяя единственный опасный удар на две команды - попытку Дуарте, который перевел в перекладину Симон.

У "Атлетика" лучший из моментов - прострел в сторону Нико Уильямса, к которому темнокожий баск не успел на доли секунды. Если бы ткнул мяч - был бы гол.

37 - Only in Getafe’s league matches (34 - GS13 GC21) have seen fewer goals than in Athletic Club’s games (37 - GS20 GC17) in LaLiga this season. Freezing. pic.twitter.com/FoWHmZpvpx