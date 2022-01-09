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Примера. Осасуна победила впервые за три месяца, а баскское дерби испортил дождь

Испания
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Кратко о нетоповых матчах дня в Ла Лиге

Примера. Осасуна победила впервые за три месяца, а баскское дерби испортил дождь

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на "Мендисорросе" было ужасно все - холодный непрекращающийся дождь, лужа вместо газона, игра от обеих команд. Что говорить, если первого удара в створ ворот пришлось ждать 50 минут?

Наверное, за такой перфоманс поражение надо засчитывать обеим командам - так все было плохо. Операторы трансляции выкручивались, как могли, по 5-6 раз повторяя единственный опасный удар на две команды - попытку Дуарте, который перевел в перекладину Симон.

У "Атлетика" лучший из моментов - прострел в сторону Нико Уильямса, к которому темнокожий баск не успел на доли секунды. Если бы ткнул мяч - был бы гол.

В таблице сегодняшняя скукота на командах почти не отразилась: "Атлетик" поднялся на 9-е место с 28 очками; у "Алавеса" 17-я позиция и столько же набранных баллов.

20-й тур. Витория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Атлетик" - 0:0

"Алавес": Пачеко - Падилья, Миазга, Лежен, Дуарте - Хасон (Эскаланте, 41), Ману Гарсия, Мойя, Риоха (Эдгар Мендес, 65) - де ла Фуэнте (Пеллистри, 85), Хоселу

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Серрано, 83), Венседор (Саррага, 4), Дани Гарсия (Весга, 83), Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 60), Уильямс (Нико Уильямс, 60)

Предупреждения: Лежен, 26, Дуарте, 61

10 туров не побеждала "Осасуна", вылетела из Кубка от соперника из Сегунды, но тут как тут ей подвернулся еще более мертвый "Кадис". Как тут не вернуться к жизни?

Хозяева опять сыграли максимально просто и без выдумки, но за счет огромного количества кроссов и напора перед чужой штрафной таки добились своего. Голу Будимира с нескольких метров предшествовало две подачи и несколько выигранных единоборств!

Не менее трудовым выдался и гол от Кике Бархи - Будимир зацепился, пробил, а его напарник успел к рикошету, опередив голкипера.

Стиль рабоче-крестьянский, спору нет, но с ним у "Осасуны" есть хоть какое-то будущее в Ла Лиге. У "Кадиса" его не будет, если срочно не придет в себя - в таблице южане предпоследние с 14 очками. У наваррцев - 25 баллов и 12-я позиция.

20-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Кадис" - 2:0

Голы: Будимир, 38, Барха, 48

"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Коте - Барха (Роберто Торрес, 77), Монкайола (Ойер, 88), Торро, Рубен Гарсия (Ману Санчес, 76) - Кике, Будимир (Брашанац, 81)

"Кадис": Ледесма - Фали Хименес, Кала, Чуст, Эспино - Чапела (Андоне, 60), Йонссон (Алехо, 46), Аларкон, Арсамендия (Бастида, 72) - Алекс (Осмаич, 72), Собрино

Предупреждения: Крус, 55, Торро, 59 - Арсамендия, 55, Андоне, 71

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В статье: Атлетик (Бильбао) Осасуна (Памплона) Кадис Алавес (Витория-Гастейс)
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