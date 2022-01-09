Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Осасуна победила впервые за три месяца, а баскское дерби испортил дождь
Кратко о нетоповых матчах дня в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Сегодня на "Мендисорросе" было ужасно все - холодный непрекращающийся дождь, лужа вместо газона, игра от обеих команд. Что говорить, если первого удара в створ ворот пришлось ждать 50 минут?
Наверное, за такой перфоманс поражение надо засчитывать обеим командам - так все было плохо. Операторы трансляции выкручивались, как могли, по 5-6 раз повторяя единственный опасный удар на две команды - попытку Дуарте, который перевел в перекладину Симон.
У "Атлетика" лучший из моментов - прострел в сторону Нико Уильямса, к которому темнокожий баск не успел на доли секунды. Если бы ткнул мяч - был бы гол.
37 - Only in Getafe’s league matches (34 - GS13 GC21) have seen fewer goals than in Athletic Club’s games (37 - GS20 GC17) in LaLiga this season. Freezing. pic.twitter.com/FoWHmZpvpx— OptaJose (@OptaJose) January 9, 2022
В таблице сегодняшняя скукота на командах почти не отразилась: "Атлетик" поднялся на 9-е место с 28 очками; у "Алавеса" 17-я позиция и столько же набранных баллов.
20-й тур. Витория-и-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Атлетик" - 0:0
"Алавес": Пачеко - Падилья, Миазга, Лежен, Дуарте - Хасон (Эскаланте, 41), Ману Гарсия, Мойя, Риоха (Эдгар Мендес, 65) - де ла Фуэнте (Пеллистри, 85), Хоселу
"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Серрано, 83), Венседор (Саррага, 4), Дани Гарсия (Весга, 83), Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 60), Уильямс (Нико Уильямс, 60)
Предупреждения: Лежен, 26, Дуарте, 61
10 туров не побеждала "Осасуна", вылетела из Кубка от соперника из Сегунды, но тут как тут ей подвернулся еще более мертвый "Кадис". Как тут не вернуться к жизни?
Хозяева опять сыграли максимально просто и без выдумки, но за счет огромного количества кроссов и напора перед чужой штрафной таки добились своего. Голу Будимира с нескольких метров предшествовало две подачи и несколько выигранных единоборств!
Не менее трудовым выдался и гол от Кике Бархи - Будимир зацепился, пробил, а его напарник успел к рикошету, опередив голкипера.
FINAL | Osasuna 2-0 Cádiz.— Sp_ | Osasuna (@Sp_Osasuna) January 9, 2022
Tras 10 jornadas seguidas sin ganar, los rojos vuelven a la senda de la victoria. Muy buen partido de Osasuna, serio en todas las líneas y recuperando las buenas sensaciones de principio de temporada pic.twitter.com/2Ro8w32t7w
Стиль рабоче-крестьянский, спору нет, но с ним у "Осасуны" есть хоть какое-то будущее в Ла Лиге. У "Кадиса" его не будет, если срочно не придет в себя - в таблице южане предпоследние с 14 очками. У наваррцев - 25 баллов и 12-я позиция.
20-й тур. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Кадис" - 2:0
Голы: Будимир, 38, Барха, 48
"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Коте - Барха (Роберто Торрес, 77), Монкайола (Ойер, 88), Торро, Рубен Гарсия (Ману Санчес, 76) - Кике, Будимир (Брашанац, 81)
"Кадис": Ледесма - Фали Хименес, Кала, Чуст, Эспино - Чапела (Андоне, 60), Йонссон (Алехо, 46), Аларкон, Арсамендия (Бастида, 72) - Алекс (Осмаич, 72), Собрино
Предупреждения: Крус, 55, Торро, 59 - Арсамендия, 55, Андоне, 71
Популярное сейчас
- Клубы определяются с планами подготовки. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Дебют Миколенко. Халл – Эвертон 2:3. Видео голов и обзор матча
- Днепр-1 близок к подписанию экс-форварда Реала
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО