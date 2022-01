Примера. Вильярреал - Атлетико 2:2. Шедевр Корреа, судейский ляп и две стороны Кондогбья

Победитель Лиги Европы и чемпион Испании примерно равны по силе - такой вывод можно сделать с текущего сезона. Сегодня "Вильярреал" и "Атлетико" второй раз в сезоне сыграли 2:2.

Анхель Корреа открыл счет гениальным ударом с центра поля - и это был единственный хороший эпизод от "Атлетико" до перерыва.

"Вильярреал" классно прессинговал, много создавал и, если коротко, доминировал на поле. Альберто Морено после прострела попал в штангу; Тригейрос с убойной позиции пробил чуть выше.

1 - Jan Oblak ???????? is the first goalkeeper to save a penalty and make an error leading to goal in a LaLiga 21/22 game, the third in Europe's big five leagues after David de Gea ???????? against Watford and Koen Casteels ???????? against Borussia Mönchengladbach. Surprising. pic.twitter.com/xAdFlkqECM